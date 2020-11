Vremenska prognoza do subote

Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 17 do 23°C.

U srijedu jutro sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne naoblačenje. U drugom dijelu dana i u večernjim satima ponegdje u Bosni sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a dnevna od 15 do 23°C.

U četvrtak u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna do 22°C,piše Slobodnabosna

U petak u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Smanjenje naoblake se očekuje prema kraju dana i u večernjim satima. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 8 do 21°C.

Facebook komentari