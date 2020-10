Dugoročna prognoza za BiH: Kakvo vrijeme nas očekuje u naredne dvije sedmice

U utorak, širom Hercegovine te na jugozapadu i zapadu Bosne moguća je slaba kiša.

Duži period stabilnog vremena prognozira se od srijede 27. oktobra do 5. novembra, nakon čega slijedi promjena i zadržat će se do kraja prognoznog perioda, a ogleda će se u padavinama širom zemlje, prenosi “N1”.

Do 5. novembra, jutarnje temperature se prognoziraju od 4 do 9 stepeni u Bosni, te od 6 do 11 stepeni u Hercegovini, dnevne u Bosni između 13 i 18, u Hercegovini od 17 do 22 °C,

Potom, u periodu od 06. do 11. novembra slijedi pad temperatura, jutra će biti hladna, sa vrijednostima u Bosni od -1 do 4, u Hercegovini od 3 do 8 °C. Tokom dana između 5 i 10 u Bosni, te 10 i 15 °C u Hercegovini.

