Danas u BiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme

U utorak u Hercegovini i zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom. U ostatku naše zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 5 do 10, a dnevna od 16 do 22 °C,piše Slobodnabosna

U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost. Prema kraju dana porast naoblake u Bosni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a dnevna od 12 do 22 °C.

U četvrtak prijepodne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne smanjenje naoblake. U večernjim satima sa zapada novo naoblačenje. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 15 do 22 °C.

