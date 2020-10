Sljedeće sedmice očekuje nas period promjenjivog vremena s ugodnim temperaturama

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) u BiH se naredne sedmice može očekivati promjenjivo vrijeme s ugodnim temperaturama vazduha za ovo doba godine, prenosi Anadolu Agency (AA).

U Hercegovini u ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni u jutarnjim satima po kotlinama magla i niska naoblaka. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, a dnevna od 16 do 22 stepena Celzijusa.

Drugog dana sedmice u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U ostatku zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 16 do 22 stepena Celzijusa.

U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Prema kraju dana porast naoblake u Bosni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusa.

U četvrtak prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne smanjenje naoblake. U večernjim satima sa zapada novo naoblačenje. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 15 do 22 stepena Celzijusa, zaključuju iz FHMZ-a.

