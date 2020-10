Da li je pravo vrijeme za jeftinije letove?

Brojne aviokompanije su na koljenima, a Sarajevski aerodrom ih poziva da uspostave svoje baze u toj zračnoj luci. Poziv je otvoren do kraja listopada, a stručnjaci kažu da bi taj potez mogao biti dobar za putnike. Naime, u slučaju da se jave niskotarifne kompanije, Rifat Tirak, smatra da bi aerodrom glavnog grada morao smanjiti visoke tarife, zbog kojih su cijene aviokarata skuplje nego drugdje.

“Moguće je da im se javi neka niskobudžetska kompanija, koja će tražiti uvjete oko snižavanja i ukidanja mnogih taksi i usluga, tako da je pitanje hoće li to imati bilo kakvog financijskog efekta. To će sigurno nama putnicima olakšati ako dođe do takvog aranžmana, jer će se Sarajevski aerodrom morati tome prilagoditi. Primjer toga je Tuzla”, istakao je Rifat Tirak, stručnjak za aviopromet.

WizzAir je jedina aviokompanija koja ima svoju bazu u BiH, i to na Tuzlanskom aerodromu. Tamo kažu da je WizzAirova baza omogućila stabilnost i kontinuitet linija, ali i niske cijene karata. Ukoliko i Sarajevo želi sličan aranžman, mora znati filozofiju poslovanja low cost kompanija, poruka je iz Tuzle.

“U njihovom planu je da nude niske cijene karata, a da bi imale tu mogućnost moraju imati niske cijene usluga. To je jedan od uvjeta low cost kompanija, i one otvaraju linije tamo gdje mogu dobiti niže cijene usluga, da bi se mogle uklopiti u niske cijene karata”, naglasio je Esed Mujačić, direktor Aerodroma Tuzla.

Iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo, ističu, nisu stigli odgovoriti na naš upit, ali je ranije rečeno kako pravo na podnošenje zahtjeva za bazu imaju sve aviokompanije koje planiraju uspostaviti redovnu liniju ili linije na tom aerodromu.

Baza avioprijevoznika bi se uspostavila na period od 2021. do 2023. godine.

Ispred Vlade Federacije premijer Federacije BiH Fadil Novalić u odgovoru za N1 kaže da je Aerodrom Sarajevo najugroženiji, jer je, prije korone, imao najveći promet te najveće operativne troškove. Zbog toga, ali i zbog daljnjih kreditnih zaduženja, najavljuje premijer, aerodrom će ovih dana dobiti novu financijsku injekciju od tri milijuna maraka. No, svjestan je da se i Aerodrom u Sarajevu treba ugledati na sve ostale u Jugoistočnoj Europi.

“Koncesiono angažiranje nekog operatera svjetskog glasa, koji u pravilu, kao u Zagrebu i Beogradu, u periodu od pet godina udvostruče broj putnika”, kazao je Novalić.

Nova poslovna ideja, upozoravaju stručnjaci, dolazi u najtežem trenutku za aviopromet, dok velike kompanije, poput WizzAira, otkazuju 50 letova u regiji, među kojima je i onaj jedini iz Sarajeva, za Budimpeštu.

