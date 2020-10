Let’s Do It akcija sadnje drveća

Danas je realizovana osma po redu akcija pošumljavanja pod nazivom “Let’s Do It – milion sadnica za 1 dan”. Ovogodišnje “Let’s Do It” akcije sadnje drveća prilagođene su aktuelnim mjerama borbe potiv pandemije virusa COVID-19, te je 50 vrijednih volontera na Bjelašnici zasadilo 1000 sadnica bijelog bora.