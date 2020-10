Vremenska prognoza / Danas oblačno sa slabom kišom

Širom zemlje povremeno su mogući kratkotrajni pljuskovi ili slaba kiša. Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C.

U Sarajevu se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Kiša je moguća od sredine dana prema poslijepodnevnim satima. Jutarnja temperatura zraka oko 6°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 11°C.

I drugi dan vikenda u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama će biti magle. U Hercegovini umjerena naoblaka. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 5°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 19°C.

U ponedjeljak pretežno sunčano vrijeme. U Bosni prije podne se očekuje dosta magle i niske naoblake. Sunčanije u Bosni u drugom dijelu dana. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 4°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 20°C.

