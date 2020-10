Fadil Novalić komentarisao objavu Leonarda Di Caprija

“Nisam mislio da taj veliki svijet uopće gleda šta radi ovaj naš mali. Stanovište koje sam iznio je moje lično, ja sam zaista veliki zaljubljenik prirode i ja vidim na mjestu šta se događa, pogotovo u RS-u”, kazao je Novalić.

Istakao je kako je “ovo jedno teško nagrđivanje prirode, šteta je velika, a korist mala, odnosno privatna”.

“Mi smo vodili, lično ja, veliku aktivnost oko toga. Razgovarao sam s premijerom Viškovićem i on se slaže da je to velika šteta i da će poduzeti sve da se to zaustavi. Ministri rade i u narednim sedmicama ćemo realizirati odluke. Prirodu treba sačuvati za naredne generacije, prethodne su ispravnu BiH predali nama u ruke”, kazao je Novalić, pišu “Vijesti“.

Na pitanje da li može obećati da će zaustaviti gradnju hidroelektrana na rijekama, odgovorio je: “Ne mogu obećati, ali sve što je u mojoj moći ja ću učiniti da to zaustavim”.

