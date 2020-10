Vremenska prognoza za naredne dane

U ostatku dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 22 do 28°C.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana ili u večernjim satima ponegdje na jugu i zapadu naše zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 11 do 17, a dnevna od 22 do 28°C.

U utorak pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 19 do 25°C,prenosi Slobodnabosna

U srijedu pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne kiša na sjeveru i sjeverozapadu naše zemlje, a do kraja dana u većem dijelu Bosne. U večernjim satima padavine uglavnom u Hercegovini i na zapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 17 do 23°C.

