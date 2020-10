Mostar: Aktivisti ponovo pred deponijom Uborak

skore tužbe protiv federalne ministrice okoliša Edite Đapo i inspektora Ediba Salkića jer, kako navode, deponija do danas nije izmještena sa lokaliteta bez obzira što su davno ispunjeni svi uslovi za to.

Aktivista Nijaz Hodžić porućuje da će građani sigurno jednog dana istrajati i izboriti se za izmještanje na lokaciju koja bi bila adekvatna i prihvatljiva za sve građane Mostara.

– Ministrica Đapo istovremeno ne želi da shvati problem ili ozbiljnost problema. Sada je više nego jasno da postoji dogovor HDZ-a BiH, SDA i SBB-a da se ovdje ništa ne uradi.



Nedavno sam imao priliku razgovarati sa prvim čovjekom SDA u HNK-a, koji mi je rekao kako on nije dobio nikakav

zadatak za Uborak, iako su to javno kazali gospoda Bakir Izetbegović i Dragan Čović nakon nihovog sastanka, a kazao je i kako ne može sebe dati na sve strane, te da zbog toga nije ništa poduzeto za izmještanje deponije, rekao je Hodžić.



Predsjednik Udruženja “Jer nas se tiče“ Omer Hujdur kazao je da će građani zainteresovani za izmještanje deponije narednih dana promijeniti taktiku i postati agresivniji, pošto dosadašnjim načinom borbe nisu uspjeli probuditi vlasti i natjerati ih na konkretne korake.

-Ukoliko se uskoro ništa ne poduzme, ponovo ćemo blokirati i dovoz smeća. Lokacije o kojima je ranije bilo govora dosad nisu ispitane. Ministarstvo i inspektorati ne rade, pa deponija već dvije godine bez problema radi nelegalno, izjavio je Hujdur.



