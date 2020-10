Prognoza za vikend: Nigdje ne idite bez kišobrana

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu za vikend.

Ukratko, ukoliko ste planirali negdje ići, obavezno ponesite kišobran.

U subotu su za prije podne najavljeni pljuskovi u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jače naoblačenje sa kišom u cijeloj zemlji od večernjih sati i tokom noći na nedjelju. Padat će obilnije padavine u Hercegovini i jugozapadu Bosne, a puhat će slab vjetar južnog smjera, a povremeno su mogući i olujni udari juga. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na sjeveru zemlje i do 29 stepeni.

Drugog dana vikenda u Bosni i Hercegovini je najavljeno umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prolazna kiša u jutarnjim satima. Puhat će vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Prije podne povremeno sa jakim udarima juga. Jutarnja temperatura zraka između 11 i 17, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 17 i 22, na jugu do 25 stepeni, prenosi “Avaz“.

Facebook komentari