Priča Bosanca osuđenog zbog ratovanja u Siriji: Svoj dug sam platio

Ovako počinje svoju priču za Radio Slobodna Evropa (RSE) 34-godišnji Bosanac, koji je trogodišnju kaznu zatvora zbog ratovanja u Siriji, izrečenu na Sudu Bosne i Hercegovine, odslužio u januaru 2020. godine.

U Siriju je otišao 31. januara 2013. godine. Sad kad se osvrne na taj period, kaže, nije imao “jasnu sliku” te zemlje i onoga što se tamo tada dešavalo.

– Isključivo zašto sam otišao i šta je mene poslalo tamo su videa koje sam gledao o zlostavljanjima muslimana. Mene niko nije poslao, niti mi je neko dao pare da ja odem tamo. Bilo je stvari koje su bile kako sam očekivao, bilo je onih koje nisu bile takve kako sam očekivao – govori za RSE pod uvjetom da njegovo ime ne bude objavljeno.

U Siriju je, priča, otišao da ratuje na strani “opozicije”, pojašnjava, riječ je o “slobodnoj sirijskoj armiji”.

– Tad ISIL nikako nije postojao u Siriji, ali to se ne spominje nigdje u mojoj optužnici i u mojoj presudi. I kažu otišao je s namjerom da se priključi ISIL-u. Kojem ISIL-u? – govori osuđeni 34-godišnjak.

Družio se s Bosancima koji su već bili u Siriji, živio je u Azazu kratko, a potom nešto duže u Halepu. Na pitanje je li se borio, odgovara da je bio u Siriji, “u ratu sam bio”. Kaže i da je naučio koristiti oružje u Siriji.

– Moja jedinica zvala se “Domaći i strani” (Ketibetul muhadžiri vel ensar), komandant je bio Čečen. Kad sam napustio Arape, prešao sam tu gdje su Bosanci i tu je bio glavni Čečen. I tu je došlo do problema, jedna grupa je prešla u ISIL. Mi smo ostali tu. Nisam bio nikad za to da pređem, nisu me ubijedili da je ono što oni rade ispravno. Da su me silom htjeli natjerati, natjerali bi me. Jedan dio Bosanaca koji je prešao u ISIL, prešao je iz straha. Tada su oni bili najjači na terenu i taj broj koji je prešao nije prešao jer su mislili da su oni ispravni nego iz straha da će poginuti na drugoj strani – prisjeća se.

Znak da napusti Siriju za njega je bila pojava sukoba između pobunjeničkih frakcija. Kaže da je u jednom trenutku nastao opći haos, te da nije “više bio rat protiv režima”.

– To se desilo zbog borbe za vlast, ko će biti glavni. ISIL je htio čitavu teritoriju da pokrije, neke frakcije se nisu slagale s tim. Meni je bilo lijepo dok nisu ti problemi počeli. Kad sam bio na liniji, bio sam na liniji. Kad nisam, uživao sam. Išao sam na bazen, vozio sam motor – ispričao je za RSE.

Cijeli razgovor možete pročitati na portalu “Radio Slobodna Evropa“.

