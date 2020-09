Adna Pandžić platit će 3.000 KM jer je Povorku ponosa nazvala “povorkom stida”

Centralna izborna komisija BiH usvojila je na današnjoj sjednici u Sarajevu prijedlog da se s 3.000 KM kazni Adna Pandžić, zajednička kandidatkinja Demokratske fronte (DF) i Građanskog saveza (GS) za načelnicu sarajevske Općine Novo Sarajevo.

Pandžić je kažnjena zbog objave na svom Facebook profilu u kojem je Povorku ponosa održanu u Sarajevu 23. augusta ove godine nazvala između ostalog “povorkom stida”.

Osim što će Adna Pandžić morati iz svog džepa platiti 3.000 KM, CIK je donio odluku i da koaliciju DF-GS zbog uvredljive objave Pandžić kazni s ukupno 1.500 KM, od čega će 750 KM platiti DF, a isto toliko GS.

– Uvidom u kompletan spis predmeta, statusa Facebook profila i članak iz dnevnih novina, CIK je utvrdio da su politički subjekti DF i GS i njegova kandidatkinja Adna Pandžić, odgovorni za kršenje člana 7.3 stav 1, tačka 7. Izbornog zakona iz kojih razloga je prijedlog da se političkom subjektu DF-GS izrekne novčana kazna od 1.500 KM koji će snositi članice ove koalicije u iznosima od po 750 KM, a isto tako da se kandidatkinji Adni Pandžić izrekne novčana kazna u iznosu od 3.000 KM – rečeno je na sjednici CIK- .

Inače, Adna Pandžić je na svom Facebook profilu nakon održane “Bh. povorke ponosa” 23. augusta ove godine, pored toga što je napisala da je to “povorka stida”, navela i to da da ona “izražava definitivno i konačno protivljenje i neprihvatanje te skupine u našem društvu” te da “duhovni, vjerski i moralni principi kao jedini, posljednji faktor odlučivanja bez alternative, koji ne dozvoljava mom ljudskom razumu, savjesti i svijesti da to prihvati kao normalan obrazac ponašanja.“

Član Izbornog zakona BiH prema kojem je kažnjena Pandžić propisuje da kandidatima i pristalicama političkih stranaka, listi neovisnih kandidata, listi pripadnika nacionalnih manjina i koalicija, kao i neovisnim kandidatima i njihovim pristalicama, te uposlenima ili na drugi način angažiranim u izbornoj administraciji, između ostalog, nije dozvoljeno koristiti se jezikom koji bi nekoga mogao navesti ili potaknuti na nasilje ili širenje mržnje, ili objavljivati ili upotrebljavati slike, simbole, audio i video zapise, SMS poruke, internet komunikacije ili druge materijale koji mogu tako djelovati.

