Zahladjenje će još malo trajati ,a onda ponovo sunce

U ranim jutarnjim satima kiša pljuskovi i grmljavina očekuju se u većini područja. Tokom dana padavine uglavnom u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. U večernjim satima u većini područja, osim u Krajini. Obilnije padavine se očekuju na jugu, gdje je očekivana količina padavina između 40 i 60 l/m2. Jutarnja temperatura od 11 do 18, a dnevna od 17 do 23°C.

Sutra pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana smanjenje naoblake na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Prijepodne kiša u Hercegovini, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Poslijepodne u Bosni su mogući lokalnim pljuskovi. Jutarnja temperatura od 9 do 14, a dnevna od 15 do do 23°C,piše Slobodnabosna

U srijedu u većem dijelu zemlje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 16 do 24°C.

U četvrtak sunčnano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 18 do 24°C.

