Na Bjelašnici jutros ispod nule, ali nakon kiše dolazi malo sunca: Evo i kada

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica -2; Bihać, Livno 4; Ivan Sedlo 5; Bugojno 6; Sanski Most 8; Sarajevo 9; Grude, Tuzla 10; Mostar, Neum 11.

Prvi dan sedmice bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša pljuskovi i grmljavina očekuju se u Hercegovini, zapadni, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, prenosi “Radiosarajevo“.

U večernjim satima kiša u većini područja. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 17 do 23 stepeni Celzijusevih.

U utorak prije podne oblačno vrijeme sa kišom. Poslije podne prestanak padavina i postepeno smanjenje naoblake. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stepeni.

Meteorolozi za srijedu najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u većem dijelu zemlje.

U Bosni po kotlinama magla i niska naoblaka. Poslije podne i u večernjim satima postepeno nablačenje.

Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24 stepeni, navode iz Federalnog hidrometeorloškog zavoda.

Facebook komentari