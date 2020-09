Jurić: Nećemo izdržati dugo ako se ne budemo pridržavali mjera

Štab civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona na vanrednoj sjednici održanoj u utorak u Širokom Brijegu donio je više zapovijedi, među kojima je i odluka da se broj gostiju na slavljima ograniči na maksimalno 30 osoba, a ta odluka počet će se primjenjivati 22. septembra.

Rad svih ugostiteljskih objekata dopušten je najkasnije do 24 sata, a ta odluka na snagu stupa odmah, rečeno je na konferenciji za novinare.

U ugostiteljskim objektima ne smije boraviti veći broj osoba od broja sjedećih mjesta uz poštivanje već postojećih mjera, a Upravi za inspekcijske poslove nalaženo je da sukladno zakonu prekršiteljima izriče najstrože sankcije u slučaju kršenja tih mjera, odnosno da se objekt zatvori u slučaju prekršaja.

SVADBENE SVEČANOSTI GLAVNI IZVOR ZARAZE

Ministar zdravstva rada i socijalne skrbi ZHK Tomislav Pejić kazao je kako je hitna sjednica Štaba civilne zaštite organizirana zbog naglog skoka broja osoba zaraženih novim koronavirusom u ZHK.

– Ovim mjerama koje smo danas donijeli želimo zaustaviti daljnji rast i smanjiti broj novozaraženih osoba. Danas do 12 sati imali smo 18 oporavljenih, a 45 novozaraženih osoba i sve te osobe bile su u nekom direktnom kontaktu s javnim događajima, konkretno u svadbenim salama ili indirektno kao kontakt zaražene osobe iz svadbene sale. Mjere smo donijeli također kako bismo smanjili i pritisak na zdravstveni sistem našeg kantona – kazao je Pejić.

Ministar je apelirao na građane da se pridržavaju propisanih mjera zaštite, jer koronavirus nije bezazlena bolest.

– Pozvao bih sve građane koji ne vjeruju u sve ovo da dobrovoljno dođu u bilo koji dom zdravlja ili u SKB Mostar i vide u kakvim uvjetima rade zdravstveni radnici i kako se uzrokuje bris na koronu. Također, molim sve ostale ljude koji nemaju simptome koronavirusa da se ne ustručavaju javiti zbog drugih komorbiditeta, ali i sve skeptike da ne šire teorije zavjere i da se ozbiljno shvati situacija vezana za covid-19 – istaknuo je ministar Pejić.

STROGE KAZNE ZA PREKRŠITELJE

Predsjednik Vlade Zapadnohercegovačkog kantona Zdenko Ćosić kazao je kako rezultati testiranja pokazuju koliko su inspekcije bile učinkovite.

– Propusta je bilo, svijest kod ljudi je takva da se ne pridržavaju propisanih mjera, inspekcija je možda mogla učiniti više, možda i nije, i zato u današnjoj zapovijedi Štab izričito zapovijeda inspekcijskim službenicima da prekršitelje kazni najstrožim sankcijama, a to je zatvaranje objekta na određeno vrijeme – kazao je Ćosić.

Naveo je kako sve mjere koje se poduzimaju imaju svrhu zaštititi zdravstveni sistem.

– Iz izvještaja koje nam je podnio sirektor Sveučilišne kliničke bolnice Mostar vidimo da se broj hospitaliziranih osoba približava maksimalnom kapacitetu kojeg bolnica danas ima i zbog toga smo se dogovorili pronaći jednu lokaciju na području našeg kantona gdje će biti izolatorij. U njega ćemo bolesnike, koji po procjeni liječnika više ne trebaju boraviti u bolnici, a ipak im je potrebna zdravstvena skrb, povlačiti iz covid-bolnice i smještati u taj izolacijski centar. Smisao svega je da zdravstveni sistem funkcionira – istaknuo je Ćosić.

V.d. direktorice Zavoda za javno zdravstvo ZHK Andrea Jurić navela je kako nećemo izdržati puno ako se ne budemo pridržavali svih mjera.

– Dobar dio stanovništva ne pridržava se mjera i upravo zbog toga sada imamo situaciju koja prijeti eskalirati. Nećemo izdržati jako puno, a pogotovo nam u prilog ne ide nadolazeće hladno vrijeme kad imunitet pada i kad se ostali virusi u populaciji dignu. Doći će do prebukiranja zdravstvenog sistema ne samo zbog koronavirusa, nego i zbog drugih stvari, doći će do opće panike i do toga da ljudi koji trebaju drugi vid zdravstvene zaštite neće biti u prilici to ostvariti. Također, napredovat ćemo dalje u razne restrikcije, naši građani neće moći slobodno putovati u različite zemlje i bolje je da se urazumimo sami, nego da nas urazume okolne države – istaknula je epidemiologinja Jurić.

