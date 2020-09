Džaferović: Palmer u Sarajevu rekao da status Kosova nema veze s BiH

Džaferović je rekao da je sastanak bio vrlo koristan i da je Bosna i Hercegovina ”dobila podršku”.

”Jedan vrlo koristan sastanak, sastanak s našim prijateljem i strateškim partnerom. Dobili smo podršku i apel da budemo posvećeni na reformskom putu. Da građani ove zemlje traže ovdje u BiH, a ne van BiH. Ono što je bilo od specifičnih pitanja je razgovor oko 25. godišnjice obilježavanja potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma”, ispričao je Džaferović.

Potom je govorio i o drugim temama ovog sastanka.

”Drugo pitanje spomenuto na ovom sastanku je trgovina ljudima. Na idućoj sjednici Predsjedništva ćemo imati to kao posebnu temu. Treća stvar koje je pomenuta je pitanje učešća BiH u vojnim vježbama s NATO savezom i EUFOR-om. Predsjedništvo je imalo značajnu ulogu u tome i nastavit će to da čini. Planiraju se ponovo neke vježbe 2022. godine”, dodao je on, prenosi “N1“.

”Četvrta stvar koja je također pomenuta i koja je jako važna i to je pitanje odnosa i dijaloga Srbije i Kosova, odnosa prema drugim državama i državama u regionu. Jasno je kazano da taj proces nema veze s državama u regionu i tiče se samo Beograda i Prištine”, kazao je Džaferović.

Govora je bilo i o reformi pravosudnog sistema.

”Govorilo se i o reformi pravosudnog sistema, borbi protiv ilegalnih migracija. Ja sam uvjeren da će ovaj današnji sastanak biti dodatni podsticaj svima nama u BiH i da radimo bez nekih tenzija. Kada se govorilo o sastanku u Washingtonu, kazano je da je pokušamo i u BiH da neke stvari iz tog dijaloga koje su korisne, prihvatimo”, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

On je najavio i održavanje redovne sjednice Predsjedništva BiH 17. septembra.

