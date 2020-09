Alen Šeranić smatra da bi vakcina u RS mogla stići početkom iduće godine

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić očekuje da bi Republika Srpska u prva tri mjeseca naredne godine mogla da dobije vakcinu protiv koronavirusa, ističući da bi RS u prvom naletu bilo potrebno 400.000 doza vakcina.

– RS radi na tome da, koliko je moguće, što prije dođe do vakcine i da stanovništvo dobije takvu vrstu zaštite – istakao je Šeranić.

On je rekao da je to stav i Republičkog štaba za vanredne situacije da se što je prije moguće uz povoljnije uslove dođe do vakcine, ističući da su pregovori išli i sa Istokom i Zapadom i da će se vidjeti gdje će se na kraju završiti.

Šeranić je naglasio da ne očekuje da će vakcina u ovoj godini biti dostupna za širu i masovniju upotrebu, ističući da je izazov taj što se u veoma kratkom vremenu mora proizvesti veliki broj vakcina.

Rekao je da je sadašnje vrijeme pokazalo koliko imunizacija generalno ima značaj, jer sa vakcinom djeluje direktno na uzročnike bolesti.

Ministar zdravlja RS je pojasnio da su preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) da je potrebno minimum da se vakciniše 20 posto stanovništva.

– Prvi turnus vakcinacije obuhvatit će najugroženije osobe, oboljele od hroničnih bolesti i zdravstvene radnike s ciljem održavanja zdravstvenog sistema, ali i druga lica koja obavljaju određene javne poslove – pojasnio je Šeranić, piše “Avaz“.

