Avdagić: BiH očekuju veliki problemi, jer se ne okreće proizvodnji hrane

Predsjednik Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH Mehmed Avdagić, govoreći o negativnim posljedicama koronavirusa na ekonomiju, poručio je kako država koja uvede određene mjere zabrane ima za obavezu i odgovornost na određeni način pomogne tom sektoru. Poručio je kako Bosnu i Hercegovinu očekuju veliki problemi, jer se u toj zemlji ne okreće pravom sektoru a to je proizvodnja hrane, te podvukao da je potrebno zaštiti poljoprivredu i iskoristi svaki pedalj zemlje, javlja Anadolu Agency (AA).

U Sarajevu je danas održana sjednica Predsjedništva Upravnog odbora Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) povodom obilježavanja 115 godina SSSBiH.

Selvedin Šatorović, predsjednik SSSBiH-a, kazao je kako je Savez samostalnih sindikata BiH jedna od institucija s najdužom tradicijom koja u svom nazivu ima Bosnu i Hercegovinu. Istakao je kako mu je žao što zbog trenutne epidemiološke situacije to obilježimo na malo više nivou.

“Današnja pozicija Sindikata nije baš zavidna i sve su uradili i učinili da do obilježavanja ovih 115 godina ne dođe. Razlog je prije svega što je danas SSSBiH organizacija koja vrlo jasno i precizno iskazuje svoje zahtjeve u interesu radnika. Mi smo i jutros na sjednici Predsjedništva ponovili da nećemo odstupiti od našeg zahtjeva da minimalna plata u BiH treba da bude 1.000 KM”, poručio je Šatorović.

Naglasio je kako misli da, bez obzira na podijeljenost u okviru SSSBiH, će ipak uspjeti nametnuti rješenja koja nisu isključivo u interesu poslodavaca i vlade, nego koja se tiču i samih radnika.

Dodao je kako se nada da će SSSBiH svoju 120. godišnjicu dočekati u boljem ambijentu i da radnici u BiH imaju prava kakva zaslužuju, prava kakva imaju radnici u zemljama EU-a.

“Žalosno je da smo se mi ovih mjeseci borili protiv uvođenja 72-satne radne sedmice, dok se u zemljama EU-a ozbiljno se razmatra smanjenje petodnevne na četverodnevnu radnu sedmicu sa maksimalnim brojem radnih sati od 32. Dobili smo značajnu podršku naših centrala iz Brisela u našim nastojanjima i očekujemo u narednom periodu da ćemo na našim zahtjevima istrajati”, podvukao je Šatorović.

– Avdagić: Možda je vrijeme zrelo za štrajkove i proteste –

Mehmed Avdagić, predsjednik Samostalni sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini Bosne i Hercegovine (PPDIVUT BiH), istakao je kako je ovaj dan bitan za cijelu BiH i sve njene građane, s obzirom da je sindikat jedan od socijalnih partnera i tako ga treba posmatrati.

Nažalost, rekao je, kroz cijelo vrijeme od njegovog osnivanja Sindikat je uvijek imao određenih pritisaka i da se potisne iz socijalnog dijaloga, čemu se može posvjedočiti i danas, gdje se zaista suočio s jednim velikim problemom potiskivanja iz društvenog života čime se njegova uloga konstantno smanjuje.

“Metoda je dobro pronađena, a to je podjela sindikata. To danas imamo ne samo u BiH, već u cijeloj regiji, jer dolazi do promjene vlasničke strukture, gdje su novi vlasnici poslodavci koji ne žele da imaju socijalnog partnera. Ono što je najveća opasnost za države, pogotovo za BiH, kroz određene analize mogu odgovorno reći da se pravi vrlo loš potez za jaku državu na način smanjivanja socijalnog partnera u liku sindikata. Niti jedna država, a posebno ne BiH zbog svog specifikuma, ne smije smanjivati socijalnog partnera koji se zove sindikat. On je bio taj glavni nosilac integrativnog karaktera u BiH i otuda su određene snage, nažalost, toliko ojačale da nisu dale da se napravi jedan legalan pristup sindikatu”, rekao je Avdagić, upozoravajući da i danas postoji ideja za razbijanje države BiH i svih organizacija koje u svom predznaku treba da nose “bh”.

Osvrnuvši se i na aktuelnu situaciju u vezi s negativnim posljedicama koronavirusa na ekonomiju, Avdagić ističe kako su svi sindikati u svijetu u jednoj lošoj situaciji. Tvrdi da skoro da ne postoji država u svijetu koja ne zloupotrebljava koronu.

“Ako su tako jake države na Zapadu dozvolile da ulaze u taj segment socijalne politike i zloupotrebljavaju koronu onda čemu mi da se nadamo”, poručuje Avdagić.

Upozorava također da su pred nama veliki izazovi u narednoj godini.

“Mi ćemo kao sindikat morati dobro da vidimo s kojim snagama i s kakvim projektima da uđemo u neradnu godinu. Da budemo što efikasniji. Bez obzira na sveukupnu situaciju mjera i ograničenja, da li kroz štrajk ili protest, ali možda je vrijeme zrelo da se pokaže jedan od najvećih i najefikasnijih metoda pritiska, ako već nema drugog načina kroz socijalni dijalog, onda nam ništa drugo ne preostaje da pritisnemo sve vlasti kako treba početi već jednom da se ozbiljno rješavaju problemi u BiH”, poručio je Avdagić.

– Država ako uvede određene mjere zabrane, dužna je pomoći –

Na pitanje da li se očekuje novi val otpuštanja radnika, Avdagić poručuje kako su neki sektori, poput uslužnih djelatnosti, ugostiteljstva, najmanje zaštićeni tokom epidemije, praktično nisu imali nikakvu zaštitu.

“Mislim da ove mjere, ako sam ja kao država uveo nekome određene mjere zabrane, onda ja imam obavezu određenim mjerama pomognem tom uslužnom sektoru. Nije dat adekvatan odgovor na ta pitanja. Očito da vremenu u koje sada ulazimo, kada se će biti gripe i kada se virusi udruže, očekivati je da će biti daljih otpuštanja”, rekao je Avdagić.

Dodao je kako se boji da će BiH u vremenu koje dolazi biti pod velikim pritiskom, pojašnjavujući kako je neshvatljivo da u nekim velikim sektorima poput duhanske industrije, koji su vrlo bitni za BiH, nisu zaposlene hiljade radnika u primarnoj proizvodnji duhana koji bi dalje išao na preradu.

Podvlačeći da se nije svjesno opasnosti koja je pred nama. Avdagić upozorava da iduća godina na globalnom planu najavljuje se kao godina velike gladi, jer procjene su da se sadašnji broj od 120 miliona gladnih iduće godine može udvostručiti ili utrostručiti.

“U BiH nas očekuju veliki problemi, mi se ne okrećemo pravom sektoru a to je proizvodnja hrane. Trebam bar ići na niskoakumulativnu granu koja se zove poljoprivreda jer tako možemo spasiti građane od gladi. Nažalost, nemamo organizacije u državi. Mi se ne bavimo onim pravim krucijalnim, nego se bavimo trivijalnim pitanjima. Tako da ovaj sektor je potpuno nezaštićen. Pored ugostiteljstva i turizma, treba zaštiti poljoprivredu i to već sada, jer mi već kasnimo kada je riječ o jesenjoj sjetvi. Treba ići iskoristi svaki pedalj zemlje, osposobljavati ljude, pogotovo povratnike. Imamo dobar resurs kad je u pitanju zemlja i čovjek. Mi to nažalost ne koristimo. Ne možemo biti ovisnici, mi jesmo ovisnici u određenoj kulturi tipa pšenice, ali sve ostalo možemo da proizvedemo čak i za izvoz, no određeni lobiji uz lošu politiku, idemo na uvoz a ne idemo da bar za sebe obezbijedimo”, zaključio je Avdagić.

