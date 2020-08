Imunolog Karamehić: Brojke će biti još gore, nije vrijeme za odmore

“Nije se išlo postepeno. Mogu se mjere donijeti kakve hoćete, ali ne alibi mjere. One se moraju pratiti i kontrolisati, za to ima represivni aparat koji to radi. Imali smo izvanredne rezultate, i kako su puštene i otvorene granice, odjednom shvatila se kao euforija u stanovništvu da je korona pobijeđena, međutim to nije tačno. Virus je bio tu kakakv je bio i prije šest mjeseci – opasan i ništa se nije promijenilo. Stanovništvo se gotovo ne pridržava mjera, to se iz aviona vidi. Ove će brojke još gore biti”, istaknuo je Karamehić.

Mišljenja je da se vlast dobro snašla u početku.

“Posebno federalni stožer, kolege Mandić i Čerkez, pokušavali su, a to je težak posao. Isto tako i u RS-u, moram da pohvalim Šeranića. I to je odjednom stalo. Mjere su ukinute”, rekao je Karamehić i dodao da je korona najopasnija ubica, te da će biti vremena i za derby utakmice i za proslave.

Kazao je da je od početka zastupao mišljenje da nije vrijeme za godišnje odmore.

“Nek ljudi ovu godinu pauziraju. Ako odu, možda neće biti živi. Već šest mjeseci je prošlo. Naše stanovništvo treba da shvati da niko neće ostat pošteđen virusa, od malog djeteta do onih koji misli da ih imunitet štiti, ti su danas najveći problem, i starija populacija je danas vrlo odgovorna. Ova populacija od 20 godina misli da ima jak imunitet”, rekao je Karamehić i podsjetio na današnji slučaj u kojem je umrla osoba koja je 1983. godište, a nije imala nikakva prateća oboljenja.

Istaknuo je da o virusu više ne znamo, nego što znamo, te da je to veliki problem.

“Vakcine su jedini način pravog liječenja. One mogu riješiti najvećim dijelom, a da li će puno riješiti, nisam siguran u to, zbog mutacije virusa. Zato što se on ponaša atipično. Nema oboljenja u kliničkoj imunologiji koja nije ostavila antitijela. Imaju teorije koje sam vidio da antitijela budu nekoliko nedjelja i nestaju. Šta će nas štiti? Drugi kažu, mogu trajati i po godinu dana. Nama ovdje može biti dobar pokazatelj SARS i MERS, to je otprilke familija ovog virusa, koji je bio 2003. u Kinu i poslije na Bliskom istoku. Tu imunitet traje od dvije do četiri godine. Empirijski činjenično, tako bi se moglo očekivati da jedan period, možda godinu-dvije budu prisutna antitijela, imunoglobulini koji nas štite, međutim i to su špekulacije. Vrijeme će pokazati”, zaključio je imunolog Karamehić, prenosi “N1“.

