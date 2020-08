Drastična promjena vremena stiže u Bosnu i Hercegovinu

Kako su naveli meteorolozi, padavine koje se očekuju u vidu pljuskova, lokalno većeg intenziteta uz pojavu grada izglednije su u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim predjelima Bosne, dok se u ostalim krajevima očekuju umjerenije padavine. U Hercegovini, kratkotrajna nestabilnost izgledna je samo do sredine sedmice, nakon čega slijedi stabilniji period bez padavina.

”Očekivane temperature zraka od 03. do 09. augusta nešto su niže nego u proteklom periodu. Jutarnje temperature prognoziraju se od 13 do 18 °C u Bosni i 18 do 23 °C u Hercegovini. Dnevne temperature u Bosni kretat će se između 19 i 24 °C, u Hercegovini između 24 i 29 °C.

Blagi porast temperatura zraka izgledan je od 10. augusta sa najnižim jutarnjim u Bosni od 15 do 19 stepeni, a u Hercegovini od 19 do 24 °C i najvišim dnevnim temperaturama zraka u Bosni do 34, u Hercegovini do 37 °C”, saopćeno je.

Podsjećamo, u proteklih nekoliko dana u južnim krajevima države temperature zraka dosezale su i 40 stepeni Celzijusa.

