Više sunčanih sati očekuje se na jugu zemlje. Maksimalne temperature zraka znatno niže u odnosu na predhodnu sedmicu.

Minimalne temperature zraka varirat će između 13°C i 18°C u Bosni, do 22°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 25°C i 30°C u Bosni, do jugu Hercegovine do 33°C.

