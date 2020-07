Oručević: Kada god se trese gubljenje Kosova, pravi se priča velike Srbije sa RS

“Kada god se trese rješavanje pitanja gubljenja Kosova, stvara se psihološka priča na toj razini, da se pravi priča velike Srbije sa Republikom Srpskom, da se time nadoknadi gubitak Kosova. Vjerovatno je on blizu čim se stvara ovakva atmosfera”, izjavio je Oručević.

Oručević je pak kazao kako strahuje zbog pandemije korona virusa, jer je BiH na granici katastrofe kakva je bila u Italiji, pa i u cijelom svijetu.

“Ovo je zemljotres koji je zadesio cijeli svijet. Evo na Starom mostu nema niko, umro je život u gradu Mostaru. U svijetu. Posljedice ekonomske krize će biti strahovite. Čovjek koji šire razmišlja strepi od onoga što se može desiti. Zamislite predjele ove kugle bez energije, interneta, komunikacije. Moramo se boriti sa osposobimo da živimo sami, da se radi na tome da ljudi mogu živjeti od poljoprivrede, da živimo do vakcine samostalno, u resursima gdje možemo biti samostalni”, rekao je Oručević.

On je kazao da će protoka ljudi biti sve manje, turistička sezona će imati posljedice, te da političke priče u ovom momentu treba staviti u drugi plan.

Oručević je rekao da se vlast boji dobro organizovanih protesta, te da ako imaju podršku, mogu natjerati svaku vlast na donošenje odluka.

“Sjećam se protesta prije nekoliko godina, plenumi, to je bila jedina stvar koju sam vidio da se politika prepala nečega nakon rata. Radikalno su otišli da se bave paljenjem države. Mirni protesti mogu pojačati neke procese, to je korisno, bez sile i nereda. Samo bi nam to još trebalo”, izjavio je Oručević.

Što se tiče politike SDA, HDZ, SNSD – to je prema njegovom mišljenju sistem spojenih posuda, gdje se svako dogovara sa svakim, potpom prave problem po problem, koji se onda rješava jedan po jedan.

“SNSD što radi je spojena posuda sa HDZ i SDA. Sad nas čeka izborni zakon, kako će se postaviti bošnjački vrh na politiku Čovića i Komšića. Ne znaju ni oni šta će biti. Oni bi jedan dan išli prema Čoviću, onda ostaju bez Komšića. Onda se povuku, trgovine, kočenja… Onda se radi na izboru CIK-a koji se na sviđa Dodiku, Čoviću. Sada se boji, ako pusti lokalne izbore, da će sljedeći ići po istim pravilima, da bi ponovo mogao da izgubi. Prave kočione mehanizme da se to ne dogodi”, rekao je.

On je izjavio da će aktuelna politička kriza još trajati, i da to uopće nije teško procijeniti, piše “N1“.

