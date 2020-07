Karamehić: Vakcina bi mogla biti spremna do sredine iduće godine

Iz dana u dan stižu informacije o uspjesima timova stručnjaka u mnogim zemljama, no čini se da je, prema tvrdnjama brojnih medija, Velika Britanija, odnosno svjetski poznati Univerzitet “Oxford”, do sada najbliže pronalasku odgovarajuće vakcine koja će pomoći svijetu u borbi s pandemijom,prenosi Avaz.

Pozitivan rezultat

Šef Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za vanredne situacije Majk Rajan (Mike Ryan) čestitao je kolegama na postignutom napretku.

– Ovo je pozitivan rezultat, ali pred nama je dug put. Sada trebamo krenuti ka ispitivanju naveliko – dodao je Rajan.

To je dobra vijest za sve, ali i građane BiH, s obzirom na to da je naša država jedna od potpisnica Zajedničkog sporazuma o nabavci, koji se odnosi na lijekove u borbi protiv virusa COVID-19. Tu su i svih 27 članica EU te Velika Britanija, Norveška, Island, Lihtenštajn, Albanija, Crna Gora, Srbija, Sjeverna Makedonija i Kosovo. Drugim riječima, BiH će imati pristup vakcini kada ona bude dostupna.

– Vakcine su spasile svijet od pandemija mnogo puta do sada. A spasit će i ovaj put. Velika Britanija je ozbiljna zemlja. Ako vakcina prođe sve faze farmakološkog i kliničko ispitivanje, trebala bi biti sigurna – kazao je za “Avaz” jedan od najeminentnijih imunologa i stručnjaka u BiH s 40-godišnjim iskustvom, doktor Jasenko Karamehić.

Prema objavama britanskih medija, testiranje 1.077 osoba pokazalo je da je davanje vakcine dovelo do stvaranja antitijela i bijelih krvnih zrnaca koji štite od koronavirusa. Ipak, još je rano da se kaže je li to dovoljna zaštita, zbog čega će biti rađena obimnija testiranja.

Karamehić dodaje da su za prethodne epidemije bile potrebne decenije rada na vakcinama. Teško mu je predvidjeti kada bismo mogli očekivati vakcinu, ali nadu daju njegovi kontakti iz timova koji na tome rade.

– Kažu da bi mogla biti spremna od jeseni do Nove godine, što bi bilo odlično. Ali, ja vjerujem da bi to moglo biti tek u prvoj polovini naredne godine. To su teška klinička ispitivanja. Nije preko noći. Ovaj virus pokazuje neke stvari koje nisu u pravilima imunologije. Odstupa od dosadašnjih virusa. Mutira mnogo, a razlikuje se od države do države – zaključuje Karamehić.

Hoćemo li i mi biti na listi

– Volio bih da i BiH dobije te vakcine. U Evropi i svijetu uvijek je bilo pravilo da veći i jači gaze sitnijeg. Ali, kada država uopće ne funkcionira i drži je međunarodna zajednica, sve je neizvjesno – iskren je Karamehić.

