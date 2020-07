Epidemiolog Avdić: Treba vratiti sve mjere koje su bile ranije na snazi

“Broj zaraženih koronavirusom je u uzlaznoj putanji i ako ne pribjegnemo uvođenju oštrijih mjera na području Federacije Bosne i Hercegovine, to nećemo moći zaustaviti i zdravstveni sistem će nam biti ugrožen”, poručio je dr. Nermin Avdić, epidemiolog i direktor Zavoda za javno zdravstvo (ZJZ) Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Avdić kaže kako se stoga najozbiljnije razmišlja da se u Federaciji BiH sva javna okupljanja svedu na minimum.

– Iako je proglašenje epidemije u FBiH zakašnjela reakcija, ipak, to nam sada omogućava da uvedemo oštrije mjere. Gledajući sa zdravstvene strane, trebalo bi vratiti sve one mjere koje su ranije bile na snazi. Međutim, kada se sve sagleda sa ekonomske strane, to nije moguće.

S obzirom na to da je vrlo teško održati balans između ekonomije i zdravlja, ciljalo se na savjest građana, što, nažalost, nije dalo rezultate. Stoga je neophodno sva javna okupljanja koja neće napraviti, da tako kažem, ekonomsku štetu svesti na minimum – kaže Avdić za “Dnevni avaz“.

On naglašava da se građani veoma opušteno ponašaju te je u ovoj situaciji izuzetno važno zaštititi starije osobe i ustanove u kojima boravi ova populacija, kao i najmlađe da bi se spriječilo “zatrpavanje” covid-bolnica.

– Mi smo se sada približili tzv. švedskom modelu, koji izgleda ne prolazi. Jer, kod nas ljudi posmatraju situaciju na način ili ima mjera zabrane ili ih nema. Mi smo pokušali naći sredinu, ali, nažalost, to nije polučilo rezultate. Definitivno smo prebrzo pustili mjere i ulaz na granicu bez ikakvih ograničenja – kaže dr. Avdić.

Dodaje, nažalost, da i to što na državnom nivou ne postoji ministarstvo zdravstva predstavlja veliki problem za državu, pa tako i za sve na nižim nivoima iz više razloga.

– Najprije jer mjere između entiteta nisu koordinirane i nemamo adekvatne mjere granične službe, kao ni adekvatne mjere nabavke svih potrebnih materijala i zaštitne opreme koja nam je stalno potrebna – navodi Avdić.

