Kristina Bevanda: “Plašim se da ćemo do kraja godine svi biti zaraženi”

Uposlenici Doma zdravlja Mostar prošle sedmice uputili su dramatičan apel u kojem navode da neće dugo moći izdržati zbog stalnog povećanja broja zaraženih koronavirusom. Kristina Bevanda, specijalizant epidemiologije za Dom zdravlja Mostar, kaže da je za nju opasnost od koronavirusa počela kada su počele stizati vijesti o zaraženima u Italiji.

Bevanda mjesecima nije imala slobodan dan. Ne zna za vikend niti pauzu.

Značajan rast

– Svi smo se nadali da će u ljetnom periodu virus biti među nama, ali da neće imati značajniji utjecaj na svakodnevni život. Međutim, dogodilo se upravo suprotno. Imamo konstantan, značajan i uporan porast broja oboljelih – govori dr. Bevanda.

Zabrinjavajuće je, kaže, što obolijeva i sve više mlađih osoba.

– Razlog je što su mladi ljudi najmobilniji, kreću se po gradu, a oni srednje životne dobi su radno sposobni i tako ostvaruju više kontakata, a samim tim imaju veću šansu za infekciju, što se i dogodilo. Većina njih, na našu sreću, ima blaže simptome, ali s vremena na vrijeme iznenadi nas i teža klinička slika. Nismo optimistični, brojke nam ne ukazuju da imamo pravo na to. Najveći strah od početka cijele priče nam je jesen. Niko ne zna šta će se dogoditi – kaže Bevanda.

U Domu zdravlja Mostar problem predstavlja nedostatak maski i rukavica.

– Imamo gumirana odijela koja možemo upotrebljavati, ali s maskama i rukavicama smo skoro na nuli. Donacije više ne pristižu, a vrlo je teško nešto kupiti svojim sredstvima, jer su cijene previsoke. Iskreno, bojim se za svoju porodicu, za djecu i svoje bližnje. Plašim se da ćemo do kraja godine svi biti inficirani – dodaje epidemiologinja.

Preminuo kolega

Kaže da je njoj i ostalim uposlenicima najteže bilo kada je preminuo njihov kolega.

– Mi, ljekari smo najgori sami po sebe. Jedan naš kolega stomatolog dobio je temperaturu i imao je simptome korone. A on, kako je liječnik, a i supruga mu je, mislio je, kao i mi svi, da se sam može izliječiti i u kućnim uvjetima. Taj kolega se nama javio tek četrnaesti dan svoje temperature i tu noć mi smo ga testirali i utvrdili da je pozitivan. Ali tu noć je, nažalost, preminuo. Neprijatelji smo sami sebi i on se prekasno javio za bilo kakvu pomoć – kaže na kraju Bevanda.



U grču na posao

– S obzirom na to da sam u epidemiološkoj službi, za nas ne postoji vikend. Svaki radni dan sam do 23 sata na telefonu. Fizički sam na terenu do 14 sati i izlazim po potrebi. Euforija nas je na početku pratila, kada smo imali rezultate i kada smo gasili žarišta, ali sada već dolazimo na posao u grču jer vidimo da sve ide samo nagore – navodi Bevanda, prenosi “Avaz“.

Facebook komentari