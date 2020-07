Počele pripreme za novu školsku godinu: Online ili klasična nastava

Da li će se školarci obradovati aktivaciji viber/zoom učionice ili školskom zvonu? U RS-u teku pripreme za nastavu koja će početi u školskim klupama.

“Neosporno je to da virtualne učionice ne mogu zamijeniti one stvarne, jer suština nastavno obrazovnog procesa jeste u interakciji, u razmjeni emocija, u razmjeni promišljanja, to je nezamjenjivo. Socijalna interakcija djece se ne može ničim drugim nadoknaditi. I mislim da se ne trebaju plašiti da će online oblici učenja i podučavanja biti dio nekog budućeg obrazovnog procesa. To može biti samo prednost, jer ojačane su digitalne kompetencije, učenici su naučili da uče iz različitih izvora i da im udžbenik jeste možda primarno obrazovno sredstvo ali ne i jedino”, rekla je Nadija Bandić, pomoćnica ministra u Sektoru za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Da li će u predseptembarskim pripremama fokus školarcima i njihovim roditeljima biti na sveskama i olovkama ili funkcionalnosti tableta, laptopa i računara? Da li će školstvo biti u online ili u offline okvirima, zavisiće samo od jedne slike – epidemiološke.

“Trenutno razmišljamo u tri pravca. To jeste, da će se nastava realizirati redovno, online ili kombinovani model. Vodićemo računa o tome da učenici ne budu prepopterećeni i da nađemo modus koji će biti prihvatljiv i za učenike iza nastavnike i za roditelje”, naveo je Anis Krivić, ministar obrazovanja KS-a.

Ako počne klasičan oblik nastave, iskustva stečena u online obazovanju neće biti beskorisna.

“Pitanje je, da li smo sada, kada smo doživjeli tu tehnološku transformaciju u obrazovanju, da li su se upravo sada stekli uslovi da krenemo u osmišljavanje jedne nove paradigme u obrazovanju, jedne nove kritičke pedagogije, koja će izroditi mlade ljude koji će misliti svojom glavom, nekonformiste, mlade ljude koji će preuzeti odgovornost za svoj proces učenja, jer upravo je to online nastava pokazala, da svaki učenik mora shvatiti obrazovanje kao jedan unutrašnji proces preoblikovanja njegove ličnosti i da je on u suštini najodgovorniji za ono znanje koje teba da stekne”, kazala je Bandić.

Online nastava oslobodila je sve učesnike obrazovnog procesa terora ocjene. Prešlo se sa sumativnog na formativno ocjenjivanje. Koliko god djelovala lišena suštine, online nastava podvukla je važnost suštinskih pitanja.

“Šta je to što dijete kada završi određeni dio svog obazovanja, jednu cjelinu, šta je to što ono treba da zna? Šta je to obraz u obrazovanju, da li ga to što zna čini boljim i plemenitijim čovjekom? Nama ne trebaju djeca koja su hodajuće enciklopedije. Nama trebaju samosvjesna mlada bića, ljudi koji znaju da se suoče sa izazovima 21. vijeka”, istaknula je Bandić.

Obrazovanje 21. vijeka ne trpi jednoznačnost. Ipak, većina roditelja se nada da će primarni model obrazovanja – biti onaj klasični.

“Ja kao roditelj mogu da kažem da su nedostaci bili to što nisu svi nastavnici imali potpuno isti pristup, što metodologija rada nije bila kod svih nastavnika prilagođena online nastavi. Bilo je onih koji su to uradili fantastično. Bilo je onih koji su se vidjeli na neki način sa djecom i prihvatili inovativne metode, ali ima i onih koji bi u budućnosti trebali proći edukaciju na koji način da sve ono što pedagoški rade unutar škola sada urade i u online nastavi. Moja djeca će se obradovati klasičnoj nastavi”, kazala je Dijana Ćirić Parla iz Vijeća roditelja KS-a.

“Nikad više nećemo sjediti u istoj klupi,

ni jedno od drugog prepisivati zadatke,

ni dijeliti užinu na odmoru.

Nikada više,

nećemo se uhvatiti za ruke

i pokušavati uzalud da se sjetimo

nečega vrlo važnog,

čega se razdvojeni nikada više

nećemo moći sjetiti.”

Ovo su stihovi Mike Antića i vjerovatno se mnogi pitaju hoće li dirljivi i dalje biti samo maturantima ili svim školarcima kojima će “novo normalno” biti da ne dijele užinu, da se ne drža za ruke i da ne prepisuju zadatke jer sveska je predaleko na dva metra distance i s usana se od maske neće moči čitati, prenosi N1.

