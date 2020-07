Danas sunčano i toplo: Za vikend najavljene vrućine, očekuju se 34 stepena

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica, Bugojno, Ivan Sedlo i Srebrenica 12 stepeni, Drvar 13, Sarajevo 14, Bihać, Livno, Sanski Most i Zvornik 15, Banja Luka, Prijedor, Tuzla i Zenica 16, Bijeljina i Doboj 17, Gradačac i Stolac 18, Grude 19, Trebinje 20, Mostar i Neum 22 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 947 milibara, za 5 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab promjenljivog smjera, a u Hercegovini slab zapadnjak. Najviša dnevna od 25 do 30, na jugu i sjeveru do 33 stepena, prenosi “Radiosarajevo“.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna oko 29 stepena.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA Slično kao i proteklih dana, opšta slika biće povoljna, uz malo ugodnije večernje i jutarnje sate. Tokom poslijepodneva, sa jačanjem osjeta sparine, moguće su i izraženije tegobe kod hroničnih bolesnika, stoga je preporučljivo umanjiti aktivnosti. Neophodno je posvetiti pažnju zaštiti od vrućine i UV zračenja.

Objavljena je prognoza i za dane vikenda:

10. 7.2020 (Petak), sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu i sjeveru do 35 stepeni.

11. 7.2020 (Subota), malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, povećanjem oblačnosti. U Bosni se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu i sjeveru do 34 stepena.

12. 7.2020 (Nedjelja), u Bosni umjereno do pretažno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepen, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

