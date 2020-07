Danas sunčano,temperature do 33 stepena

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U kotlinskim djelovima moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar u Bosni slab promjenljivog smjera, a u Hercegovini slab zapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu i sjeveru do 33 stepeni, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 29 stepeni.

Slično kao i proteklih dana, opća slika bit će povoljna, uz malo ugodnije večernje i jutarnje sate. Tokom poslijepodneva, sa jačanjem osjeta sparine, moguće su i izraženije tegobe kod hroničnih bolesnika, stoga je preporučljivo umanjiti aktivnosti. Neophodno je posvetiti pažnju zaštiti od vrućine i UV zračenja.

Sutra sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu i sjeveru do 35 stepeni,prenosi Avaz

U subotu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, povećanjem oblačnosti. U Bosni se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu i sjeveru do 34 stepeni.

