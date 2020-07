Prognoza vremena za vikend: Sunce, kiša, pljuskovi, grmljavina – sve u istom danu

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u južnim i jugozapadnim dijelovima. Tokom dana, u većini krajeva s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana, postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu i sjeveru do 31 stepen,piše Slobodnabosna

U Sarajevu, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stepena.

U nedjelju, 5. jula, u Bosni u jutarnjim satima umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje poslije podne. U centralnim i istočnim područjima povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovi. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Prema kraju dana je moguć lokalni pljusak.

Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 21 do 26, na jugu i sjeveru do 31 stepen.

