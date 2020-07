Vremenska prognoza za narednih nekoliko dana

U ostaku zemlje sunčano. Poslijepodne porast naoblake u Bosni i na sjeveru Hercegovine može usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Lokalno na sjeveru i sjeveroistoku Bosne su moguće obilnije padavine praćene gradom i jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna do 37°C.

U subotu u Bosni pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini jutro sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana, što može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna do 35°C. U nedelju u Bosni pretežno oblačno crijeme,u centralnim i istočnim dijelovima povremeno sa slabom kišom,U hercegovini sunčano uz malu oblačnost,Prema kraju dana e moguć lokalni pljusk,U ponedeljak umjereno do retežno onlačno vrijeme ,temperature do 35 stepeni Celzijusa, prenosi Slobodnabosna

