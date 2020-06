Sunčano i toplo za vikend ,temperature do 35 stepeni

Prema najavama meteorologa očekuje se pravi ljetni vikend.

Bit će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Oba dana vikenda poslije podne, ponegdje u planinskim područjima moguć je i kratkotrajni lokalni pljusak. Jutarnja temperatura kretat će se od 16 do 21, na jugu do 24, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu i sjeveru do 35 stepeni.

Početak iduće sedmice prati će vrijeme ito kao za vikend. Toplo i temperature do 34 stepena. Tokom dana, u planinskim područjima moguć je i kratkotrajni lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 24, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu i sjeveru 34 stepena.

I u utorak i srijedu trebalo bi biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 24, a najviša dnevna od 22 do 29, na jugu i sjeveru 32 stepena,piše Avaz

Biometeorološka prognoza

Tokom prijepodneva će biti ugodnije, dok bi u drugom dijelu dana, usljed strujanja toplijeg zraka, porasta temperature i mjestimično sparnog vremena, osjetljive osobe trebale biti opreznije.

Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, nervoze, malaksalosti, u noći problemi sa snom. Preporučljivo je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, pri tome ne pretjerivati sa aktivnostima.

