Čović: Za tri mjeseca pregovori sa SDA o Izbornom zakonu

Predsjednik Dragan Čović konstatovao je da je želja HDZ-a BiH dobiti sva tri zastupnika u Saboru iz 11. izborne jedince. Stav HDZ-a je, ističe, da je CIK BiH u aktualnom sazivu nelegalan i nelegitiman. Uskoro će se donijeti i

konačna odluka o zajedničkoj HNS-ovoj listi za lokalne izbore. Uskoro će u proceduru i izmjene i

dopune Izbornog zakona koje se odnose na Mostar.

– Vjerujem da ćemo na prvim sjednicama Parlamenta u narednih 15 dana usvojiti dopune koje se tiču

Mostara. To je moje uvjerenje, najavio je.

Govoreći o Mostaru, rekao je da svako ko komentariše nedavni sporazum prije svega isti mora

detaljno pročitati. Staut je, kaže, zasad samo ideja, koju u djelo treba sprovesti buduće Gradsko

vijeće. Postoje i minimalne i maksimalne kvote.

– Minimalne i maksimalne kvote su praktično postavljene i niko ne bi na to trebao imati zamjerke.

Želim biti jasan, naša želja je bila da to građanski koncept na izborima. Prijedlog HDZ-a bio je da se

gradonačelnik bira na otvorenoj listi. Predlagali smo i Mostar kao jednu izbornu jedinicu. Da bi ovo

vrijedilo, moramo imati usvojen Statut na prvoj sjednici Gradskog vijeća, a za to će nam trebati

dvotrećinska većina, dakle mi to vjerovatno nećemo moći sami sa SDA, prokomentarisao je Čović.

Dogovor oko Mostara mogao bi pomoći da se lakše nađe model za Dom naroda i Predsjedništvo BiH,

kao i da se provedu sve odluke sudova, smatra on.

– U roku od tri mjeseca počinju pregovori sa SDA oko Izbornog zakona BiH. Želimo to završiti do kraja

godine, kako bismo ga u parlamentarnoj proceduri imali godinu prije općih izbora. SDA mora

napraviti iskorak kako bismo na koncu zaštitili konstitutivne narode. Moramo osigurati legitimno

predstavljanje, dodao je.

Bez obzira na uspješne pregovore oko Mostara, Čović je ponovio da partnerstvo sa SDA ipak ne

postoji.

– Prijedlog za ministra sigurnosti je pravo SDA, ali je i naše pravo da ga ne prihvatimo. Sigurno ga

podržati gospodina Selmu Cikotića. To vrijedi i za druga imenovanja. Neka naša imenovanja stoje podvije godine. Puno je direktora na nivou države koji su vršioci dužnosti. O tome ću raspravljati s

kolegom Izetbegovićem već u četvrtak. Naš stav o Selmi Cikotiću izgrđen je na osnovu tvrdnji

branitelja iz Bugojna, rekao je na kraju.

