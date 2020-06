Danas temperature u BiH do 29 stepeni, popodne mogući pljuskovi i grmljavina

Temperature zraka u 8.00 sati (°C): Bjelašnica 8; Sokolac 11; Ivan Sedlo 13; Livno 15; Grude 16; Bugojno, Sarajevo, Trebinje 17; Banja Luka, Doboj, Sanski Most, Široki Brijeg, Tuzla 18; Mostar, Neum, Prijedor 19; Bihać 20; Gradačac 22; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 936 hPa, za 6 hPa je niži od normalnog i lagano raste.

Danas će u nešoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne porast naoblake u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne može usloviti pljuskove i grmljavina. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevne temperature od 23 do 29 °C,prenosi Faktor.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura oko 26 °C.

