Narednih dana oblačno vrijeme s kišom, očekuju se i udari bure

U centralnim i istočnim područjima Bosne prijepodne će biti pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše, a u ostatku zemlje malo do umjereno oblačno i sunčano.

Poslijepodne porast oblačnosti. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernog smjera, a u Hercegovini slaba bura. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu od 21 do 24 stepena.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 15 stepeni.

U srijedu jutro malo do umjereno oblačno i sunčano. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim i istočnim područjima. U ostatku dana postupan porast oblačnosti u cijeloj zemlji. Tokom poslijepodneva u Bosni sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje i u višim djelovima Hercegovine se očekuju padavine. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 15, a najviša dnevna od 18 do 23, na jugu i sjeveru do 26 stepeni.

U četvrtak umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima naoblačenje, što u Hercegovini, jugozapadnim i ponegdje u sjevrnim područjima može uvjetovati kišu. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 18 do 23, na jugu i sjeveru do 26 stupnjeva.

U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima sa kišom u južnim i jugozapadnim područjima. Tokom dana, u većem djelu zemlje sa kišom, pljuskovima i grmljavinu. Ponegdje u sjevernim područjima i sa pojačanim vjetrom. Temperatura zraka uglavnom izmedju 10 i 16, na jugu do 21 stupanj.

