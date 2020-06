Goran Čerkez o respiratorima: “Nismo učestvovali u nabavci”

U Federaciji BiH danas imamo stabilnu epidemiološku situaciju i možemo reći da smo u prvom valu izbjegli crni scenarij širenja koronavirusa koji nažalost nisu izbjegle i neke mnogo razvijenije i bogatije zemlje od nas – istakao je u svom obraćanju na sjednici Predstavničkog doma Parlamanta FBiH član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i pomoćnik ministra za javno zdravlje Goran Čerkez, prenosi “Fena”.

To je, kako je dodao, rezultat pravodobno uvedenih restriktivnih mjera, rada naših zdravstvenih ustanova, inspektora na graničnim prijelazima, policajaca koji su obavljali nadzor nad osobama u izolaciji, kao i svih naših građana koji su se pridržavali mjera struke.

“To je rezultat rada Vlade Federacije BiH i Federalnog stožera i Uprave civilne zaštite. U konačnici to je i rezultat rada Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva koje je radilo i donosilo mjere bazirane na Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, preporukama WHO, ali i vlastitim procjenama epidemiološke situacije u FBiH“, naveo je Čerkez.

S obzirom da se na ovoj vanrednoj sjednici Predstavničkog doma govori i o javnim nabavkama tokom pandemije koronavirusa, Čerkez je naglasio da Federalno ministarstvo zdravstva, kao ni Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, te Zavod za javno zdravstvo FBiH, ni na koji način nisu bili uključeni, niti konsultirani vezano za javne nabavke koje je provodila FUCZ.

“Slijedom toga u izvještaju koji vam je dostavljen, jasno je navedeno da smo 12. maja ove godine uputili informaciju i podatke Domu naroda Parlamenta FBiH – Odboru za utvrđivanje činjenica o nabavci sto respiratora iz Kine koji su plaćeni 10,5 miliona KM“, dodao je Čerkez.

U svom aktu FMZ navodi, ističe Čerkez, da se u privitku dostavlja dokumentacija Zavoda za javno zdravstvo FBiH tj. Plan potreba medicinske opreme i medicinskih sredstava za zdravstvene ustanove u FBiH koji je proslijeđen Federalnom štabu civilne zaštite.

“U aktu FMZ eksplicitno navodi da ovo ministarstvo, a ni Zavod za javno zdravstvo FBiH, nisu uopće sudjelovali, niti su bili konsultirani u nabavci respiratora iz Kine koji su plaćeni 10,5 miliona KM“, kazao je Čerkez.

