Hoće li po prestanku stanja nesreće rasti plaće poslanika i ministara

Zakon o plaćama mijenjan je na sjednici prije desetak dana, kada je odlučeno da deset posto sredstava od plaća poslanika i funkcionera bude usmjeren u fond za pomoć privredi, ali niže plaće bile bi isplaćivane samo mjesec dana po prestanku stanja nesreće u FBiH,piše Avaz.

S obzirom na to da je na istoj sjednici ukinuta odluka iz 2014., po kojoj su plaće poslanika i ministara već bile smanjene, javnost je ogorčena što su, na ovaj način, poslanici pod plaštom solidarnosti sa realnim sektorom stvorili preduvjete za povećanje vlastitih primanja.

To je bio i povod što je na početku redovne sjednice Skupštine BPK Goražde, iako to nije bilo planirano dnevnim redom, predsjednik Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja Sinan Ligata želio detaljnije pojasniti sporne odluke sa prethodne sjednice. On je kazao da je odluka iz 2014. godine bila suprotna Ustavu, koji ne dopušta da plaće poslanika tokom izbornog mandata budu smanjene.

– Prednost ovog zakona je ta što je usklađen sa Ustavom i što će sredstva namjenski biti usmjerena za pomoć privredi. Sredstva od 10 posto za izabrane i imenovane zvaničnike odbijaju se od 2014. godine, a tako je i u izmjenama ovog zakona. Kad prođe stanje nesreće Skupština će donijeti dopunu ili izmjenu zakona, gdje će se umanjenje plaća usmjeriti u poseban fond za konkretne namjene – kazao je Ligata.

Dio poslanika, kao i veći dio javnosti, ne vjeruje da će poslanici ponovo glasati za umanjenje vlastitih plaća, te sumnja da su aktuelnu krizu iskoristili da se riješe umanjenja primanja koje je na snazi već šest godina. Poslanik Ernest Imamović tražio je da se u dnevni red ponovo uvrste sporne izmjene, nakon što je na prethodnoj sjednici glasao za njih, a potom kazao da je pogriješio jer je obmanut.

– Nakon prestanka korona virusa nama se za deset posto povećava plaća. Mislim da ovdje među nama može vladati sklad ili nesklad, ali od tijela i organa koji su dužni da me informišu kao zastupnika dobio sam nepotpun materijal. Kao zastupnici imamo odgovornost, jer u realnom sektoru ljudima se prepolovila plata, u svim sektorima je došlo do otpuštanja radnika, a mi smo sebi dozvolili propust, namjernu ili nenamjernu grešku – kazao je Imamović.

Inicijativa koju je predložio nije imala podršku većine poslanika.

