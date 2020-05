U BiH samo 10 novozaraženih koronavirusom, najmanje u posljednja dva mjeseca

U protekla 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine registrovana su samo dva nova slučaja koronavirusa, saopćeno je iz Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. Uzimajući u obzir osam slučajeva u RS-u, naša zemlja danas ima najmanji broj novozaraženih u posljednja dva mjeseca, prenosi “Klix“.

Naime, 23. marta posljednji put je registrovano 10 slučajeva zaraze, dok je 21. marta zabilježeno pet slučajeva.

U protekla 24 sata u FBiH testirana su 373 uzorka, a od tog broja otvrđena su dva nova slučaja bolesti COVID-19. Novi slučajevi registrirani su u Zeničko-dobojskom kantonu, odnosno u Tešnju.

U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata registrovano je osam slučajeva zaraze koronavirusom, oporavilo se 17 osoba, a dvije zaražene osobe su preminule, potvrđeno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite ovog bh. entiteta.

Na području Federacije BiH do sada su ukupno testirana 34.322 uzorka, a COVID-19 do sada je do danas potvrđen kod 1.022 osobe.

Zaključno s današnjim danom oporavilo se 910 pacijenata, a trenutno su aktivna 74 slučaja. Podsjetimo da je do danas zabilježeno ukupno 38 smrtnih slučajeva.

Iz kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva ponovo poručuju da građani moraju ostati odgovorni.

“Pridržavajmo se mjera lične zaštite. Držanje distance, nošenje maske, često i temeljito pranje ruku, održavanje lične/osobne higijene i higijene prostora. Odgovornim pridržavanjem propisanih mjera i preporuka štitite sebe i druge! Kršenjem odredbi i preporuka dovodite u pitanje svoje i zdravlje najbližih“, zaključuje se uz štaba.

Broj zaraženih po gradovima i općinama u BiH:

Banja Luka – 588

Maglaj – 145

Čitluk – 96

Mostar – 93

Sarajevo – 79

Laktaši – 79

Široki Brijeg – 60

Bosanska Gradiška – 57

Prijedor – 52

Doboj – 50

