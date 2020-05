Danas u BiH umjereno oblačno vrijeme

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije prije podne, a u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu zemlje do 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni.

U Sarajevu djelomično vedro. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 7, a najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stepena.

U naredna dva dana

Sutra se očekuje dolazak frontalnog poremećaja sa sjeverozapada koji će usloviti kišu u Bosni od ranih jutarnjih sati. U Hercegovini slabija kiša sredinom dana. Padavine su većinom prije podne. U poslijepodnevnim satima postepeno smanjenje oblačnosti.

Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu zemlje od 17. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19, na jugu zemlje do 23 stepena.

U ponedjeljak u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana širom Bosne se prognoziraju lokalni pljuskovi. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjeverozapadnog smjera.

U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7, na jugu zemlje do 13. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21, na jugu zemlje do 24 stepena

Biometeorološka prognoza

Uz povoljne biometeorološke prilike većina populacije će biti boljeg raspoloženja i ugodnije će se osjećati. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene. S obzirom na to da će tokom dana biti dosta toplije i uz nešto izraženiji osjet sparine, u odnosu na svježiji jutarnji period, poželjno je slojevito se odjenuti.

