Novalić o respiratorima: “Ne bih bio na aerodromu, niti govorio to što sam govorio, da sam imalo sumnjao na bilo šta”

Vlada Federacije BiH je 20. marta dala saglasnost Federalnom štabu civilne zaštite da nabavi svu potrebnu opremu za borbu protiv pandemije. Ta odluka se ne odnosi samo na respiratore, nego na svu zaštitnu i drugu medicinsku opremu. Potrebe FBiH za medicinskom opremom iskazao je Zavod za javno zdravstvo, na osnovu svojih procjena i zahtjeva sa terena. Postoji dokument o tome – kaže u intervjuu za “Fenu” premijer Federacije BiH Fadil Novalić odgovarajući na pitanje o svojoj ulozi u nabavci respiratora i pokušaju dijela medija i opozicije da aferu usmjere prema njemu i Vladi FBiH.

– Dakle, Vlada nije odlučivala šta će se nabavljati, ni u kojim količinama će se nabavljati, ni po kojoj cijeni će se nabavljati, niti kakva je specifikacija robe koja će se nabavljati. Niti je to posao Vlade. To je bila uloga Zavoda za javno zdravstvo kao struke, i Federalnog štaba civilne zaštite. U jeku pandemije, na adresu Vlade i mog Ureda stizale su brojne ponude za nabavku respiratora, ali i druge medicinske opreme. Nijednu od tih ponuda ni Vlada, ni moj Ured nisu razmatrali ili odlučivali o njoj, nego su odmah proslijeđivane Zavodu za javno zdravstvo na razmatranje i procjenu. O tome postoje pisani tragovi. Razumijem potrebu opozicije da pokuša poentirati na ovom slučaju, ali ako ciljaju na Vladu i na mene – promašili su. Meni je više nego njima stalo da pravosudne institucije provedu temeljitu istragu, utvrde sve činjenice i donesu konačan sud. I pozivam ih da taj posao što prije urade. Ako je bilo ko djelovao mimo zakona, neka za to odgovara. Ono što ja mogu garantirati jeste da ni Vlada, ni ja kao premijer, nismo uradili ništa mimo zakona.

Ipak, Vi ste dočekali avion sa respiratorima na aerodromu i tada ste dali izjavu da je riječ o kvalitetnim respiratorima. Kvalitet respiratora kasnije je osporen vještačenjem koje je naručilo Tužilaštvo. Zašto ste tada tvrdili da su to kvalitetni respiratori?

– Podsjetiću vas da je u tom trenutku vladao opći strah, gotovo panika od mogućeg „italijanskog scenarija“. Tada su praktično sve zemlje svijeta pokušavale na sve moguće načine nabaviti respiratore. Bilo je veoma značajno da mi u FBiH dobijemo takvu pošiljku, koja nam je garantirala sigurnost i u slučaju da pandemija eskalira i da u bolnicama imamo stotine ili hiljade teških pacijenata. A izjavu koju pominjete dao sam jer se jedina ponuda firme FH Srebrna malina, koju sam ja vidio u svom Uredu, odnosila na respiratore takvog kvaliteta. Ta ponuda je, kao i ponude svih drugih firmi, iz mog Ureda proslijeđena Zavodu za javno zdavstvo, koji je trebao da razmotri sve ponude i specifikacije i odluči koji respiratori zadovoljavaju potrebe našeg medicinskog sistema. S obzirom da je Federalni štab CZ nakon toga upravo s tom firmom sklopio ugovor, bio sam uvjeren da je riječ o toj vrsti respiratora. Da li je kasnije bilo drugih ponuda iste firme, mijenjanja ugovora i specifikacija ne znam. To neka se utvrdi. Valjda je jasno da ne bih bio na aerodromu, niti govorio to što sam govorio, da sam imalo sumnjao na bilo šta.

Šta će Vlada uraditi ukoliko se utvrdi da kupljeni respiratori neodgovarajućeg kvaliteta?

-Vlada je na moju inicijativu već donijela odluku kojom je zadužila Federalno pravobranilaštvo da preispita sporni ugovor između Federalne uprave civilne zaštite i firme FH Srebrena malina, a u okviru toga da preispita i mogućnost poništavanja ugovora. Očekujem da sve institucije rade svoj posao i da se u svemu zaštite interesi FBiH i njenih građana.

Prema onome što mediji objavljuju, nije sporna samo nabavka respiratora, nego i druge opreme?

-Za mene, kao ni za cijelu Vladu FBiH, ne postoje nikakve dileme da se svaka nabavka provjeri i da se za svaku eventualnu nezakonitost utvrdi odgovornost. Podsjetiću vas da sam nakon prvih medijskih napisa o respiratorima, odmah javno pozvao pravosudne organe da utvrde činjenice. Isti poziv odnosi se i na sve druge nabavke. Vlada je zatražila izvještaje o nabavkama od svih institucija. Svi ti izvještaji koji su stigli na Vladu FBiH, kao i i oni iz Federalne uprave civilne zaštite, predati su Tužilaštvu BiH koje vodi istragu. Informacija sa dokumentacijom o nabavkama je proslijeđena u oba doma Federalnog parlamenta, a materijali o javnim nabavkama su objavljeni na web stranicu Federalne vlade. Time jasno pokazujemo da ništa ne krijemo, nego naprotiv, da želimo potpunu transparentnost za svaku potrošenu marku.

Tokom istrage nekim Vašim saradnicima su izuzeti telefoni, a Vaš šef kabineta se sastao sa advokatom Kolićem, što je izazvalo određene dileme. Jeste li znali za taj susret?

-Nisam. Saznao sam iz medija. On je o razlozima susreta sa advokatom Kolićem već dao izjavu i medijima, kao i istražiteljima. Što se tiče ostalih radnji koje su istražitelji poduzeli, ponavljam: neka urade svoj posao temeljito i neka ga okončaju što prije. To je u interesu svih, i osoba koje se na bilo koji način u medijima spominju s cijelim događajem, ali i u interesu cjelokupne javnosti.

Hoće li ova afera zasjeniti nesumnjivo dobar odgovor Federacije na pandemiju?

– Mrlju jeste bacilo, ali ostaje činjenica da smo u segmentu zdravstvene zaštite uradili veoma dobar posao. To što iz opozicije kritikuju svaki potez koji Vlada uradi je očekivano. Njihovo je da kritikuju, naše da radimo. A kako smo radili, najbolji dokaz je da to da nas je WHO izdvojila kao dobar primjer rukovođenja krizom u više navrata. BiH je po epidemiološkoj slici na trećem mjestu u regionu, iza Albanije i Bugarske, a kada uporedite Federaciju i RS, onda vidite i zašto nismo na prvom ili drugom mjestu. Tu, naravno, velike zasluge pripadaju i našim građanima, koji su bili jako disciplinovani u pridržavanju mjera i preporuka medicinske struke i kriznih štabova. Što se tiče kritika, mi se od proglašenje stanja nesreće 16. marta susrećemo sa velikim pritiscima. Podsjetiću da su nas iz RS optuživali kako je Federacija prespavala krizu. Pojedinci iz opozicionih stranaka u Federaciji su pokušavali obmanuti javnost tvrdnjama kako je RS-u stanje mnogo bolje, da se poduzimaju bolje mjere, da se dnevno testira 10 puta više građana od Federacije i šta sve ne. Evo, danas svako može vidjeti kakvo je stanje u FBiH, a kakvo u RS-u. Činjenice i brojke su neumoljive i one najbolje demantiraju kritičare i iz RS-a i iz opozicije u FBiH.

Kritikuju Vas i zbog ekonomskih mjera. Opet se provlači teza da je Vlada RS poduzela bolje i konkretnije mjere?

– Opet su to neutemeljene tvrdnje i kritike, kakve su bile i u slučaju zdravstvenog segmenta krize. I to će se vrlo brzo pokazati, pa će se građani ponovo uvjeriti da je riječ o kritikama bez osnova ili čistom populizmu pojedinaca. Podsjetiću da je usvojen antikorona-zakon i urađen rebalans budžeta, čime je privredi za oporavak obezbijeđeno milijardu maraka. Uporedo smo osigurali stabilno snabdijevanje strujom, gasom, naftom i telekomunikacijama, kontrolirali marže osnovnih životnih namirnica, bili prva vlada koja se suprostavila naftaškom lobiju i snizila cijene goriva. Radili smo prenamjenu sredstava u ministarstvima kako bi se oslobodila sredstva za borbu protiv posljedica panedmije – od poljoprivrede do zdravstva. Zaustavljen je trend gubitka radnih mjesta, zaposlenost opet počinje rasti. Odblokirali smo 163 miliona KM investicija u Elektroprenosu. Svaki pogrešan potez naravno treba kritikovati, svaki sumnjiv istražiti do kraja, ali radi općeg dobra potrebno je i uvažiti istinu i objektivne rezultate. Ne samo Vladine, govorim ovo i zbog svakodnevnih napora hiljada ljudi na terenu, koji su dali i daju sve od sebe da imamo stabilno stanje kakvo nemaju mnogi funkcionalniji, bogatiji i jednostavniji sistemi od našeg.

