Danasu BiH sunčano vrijeme, već sutra na planinama moguć snijeg

U Bosni i Hercegovini i danas pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne porast naoblake u Bosni, a u Hercegovini predvečer.

Sredinom dana slaba kiša se očekuje u Posavini, a tokom poslijepodneva i u večernjim satima u većem dijelu Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 18 do 25 °C.

U srijedu jutro i veći dio prijepodneva pretežno oblačno sa slabom kišom u Bosni. Na planinama može biti susnježice ili slabog snijega. U ostatku dana bez padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 10 do 16, na jugu od 16 do 21 °C.

Lijepe vrijeme i danas – Avaz, Dnevni avaz, avaz.ba

Lijepe vrijeme i danas

FOTO: AVAZ

U četvrtak pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima, u centralnim i istočnim područjima Bosne može biti magle i niskih oblaka. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 9, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu i sjeveru do 22 stepena.

loading...

Facebook komentari