Radončić: S ukidanjem mjera je trebalo sačekati i konsultovati epidemiologe

Gostujući u Danu uživo Radončić je rekao kako u prilog dobrim rezultatima govori mal procenat umrlih kao i to što je spriječeno eksponencijalno širenje virusa uprkos tome što BiH ima mnogo slabiji zdrvastveni sistem od zemalaj poput Italije i Španije u kojima je situacija mnogo gora. Na pitanje da li je FBiH prerano ukinula policijski sat i karantin, Radončić je rekao kako je dvostruko zabrinut.

“Mjere kriznih štabova FBiH i RS trebaju se usaglašavati zbog protoka ljudi na granici. Čuo sam da su mnogi ljekari u Kriznom štabu FBiH bili protiv ukidanja mjere. Lično mislim da je trebalo sačekati i da se mene pitalo konsultovao bih se sa epidemiolozima. Čini mi se da se u Kriznom štabu FBiH struka, odnosno epidemiolozi nisu pitali”, rekao je Radončić.

Naglasio je kako ga niko za ukidanje mjere karantina nije konsultovao već da je saznao iz medija te da sada imamo situaciju gdje oni koji dolaze na granične prijelaze u RS-u idu u karantin, a stotine drugih građana koji uđu preko graničnih prijelaza u FBiH idu kući čime može biti ugroženo više od hiljadu ljudi, ako se uzmu u obzir članovi porodice.

“Ja se nadam da će nam Bog pomoći i da će se korona virus ponašati kao sezonska gripa”, kazao je.

Na pitanje da li nam je ostalo samo to da se uzdamo u Boga, Radončić je rekao: “S ovakvim odlukama koje ne poštuju struku to može samo tako. Ako Bog da, bit će dobro”.

Poredio je aktivnosti ZDK i KS kada je riječ o borbi protiv korona virusa te rekao kako je u ZDK vidio da ljekari “trče” ka pacijentu koji ih nazove zbog simptoma korona virusa, a da je u KS bilo slučajeva da su domovi zdravlja pacijentima zatvarali vrata.

“Ljudi u ZDK se se pokazali velikim herojima. S druge strane tražio sam smjenu direktora JU Dom zdravlja KS jer su pojedini ljekari i zdravstveno osoblje zatvarali vrata pacijentima i on nije mogao doći do izolatorija na KCUS-u. Ovdje smo imali veliki broj ljudi na bolovanju, to treba ispitati nadležna Ljekarska komora”, rekao je Radončić.

Za Koordinaciono tijelo na nivou BiH kazao je kako je uspjelo iskoordinirati dosta stvari i da su napravili međunarodnu donatorsku konferenciju koja je rezultirala sredstva EU u iznosu od 80,5 miliona KM. Problem je, isitče, što u njemu nije bilo ljekara epidemiologa ili infektologa.

Kada je riječ o izmjenama Zakona o radu u FBiH koji su mnogi kritikovali, kazao je kako je neozbiljno da Vlada FBiH tako ozbiljan dokument šalje Skupštini KS predstavljajući ga kao da je papir Ministarstva Veska Drljače.

“O takvim strateškim zakonima moraju se izvršiti konsultacije na nivou predsjednika stranaka i ministara. Odgovorno tvrdim da je taj dokument došao iz kabineta Fadila Novalića i njegovih savjetnika i da gospodin Drljača nije imao ništa s njim”, rekao je Raončić.

Komentirajući nabavku respiratora iz Kine preko poljoprivrednog gazdinstva “FH Srebrena malina”, kazao je kako nije upoznat s tim, ali da svako ko uvozi respiratore mora imati precizne certifikate za tu djelatnost.

“Sve što ne bude urađeno u skladu sa zakonom, ljudi će morati da odgovaraju”, rekao je Radončić.

Na prozivke u vezi njegovog prijedloga rješavanja migrantske krize rekao je da, ukoliko gospodin Džaferović ili ministrica Turković imaju bolje prijedloge neka ih predstave ljudima i on će rado sprovesti.

“Mi imamo dvije opcije – ili će migranti trajno ostati u BiH jer ih EU ne želi ili ćemo ih vratiti. Moj prijedlog je da idemo u lagane deportacije. Služba za poslove sa strancima je počela vršiti popis migranata koji žele dobrovoljno da se vrate u svoje zemlje. Znam da je to nemoguće sada, nisam glup koliko neki žele da me predstave. Migrantska kriza se neće završiti ovog ljeta. Mi trebamo imati rješenje da nam se ne dogodi da nam ostane 50.000 ili 100.000 migranata u kantonima s bošnjačkom većinom”, rekao je minsitar sigurnosti BiH.

Za ambasadora Pakistana kazao je kako nije želio da razgovora s njim o saradnji sigurnosnih službi dvije zemlje, već ga je, kada je došao ambasador kod njega, zanimalo samo prebacivanje tijela jednog migranta u Pakistan. Ponovio je i kako treba razgovarati sa susjedima u smislu da guranje migranata preko granica u BiH treba prestati.

Kada je riječ o njegovim razmiricama sa Elmedinom Konakovićem, kazao je kako je riječ o osobi koja je osam godina vladala KS, a budžet imao milijardu KM na godišnjem nivou.

“To je osoba koja je 600.000 KM podijelila kao predsjedavajući iz budžeta, a da to nije imala pravo, htio je dati 10 miliona KM firmi da je legalizuje i kupiti helikopter od 40 miliona KM koji košta 10 miliona KM. Po stranim cijenama je kupovao tramvaje za GRAS i onda se ljuti što sam pričao o tome i što nije na vlasti. Mislio je da će do kraja života vladati KS”, rekao je Radončić dodavši kako misli da će trenutna koalicija SDA-SBB-DF opstati, piše “N1“.

