Vremenska prognoza za naredne sedmice

Od 4. do 8. maja prognozira se stabilnije vrijeme, bez padavina, a od 9. maja do kraja prognoznog perioda izgledne su promjenljive vremenske prilike uz padavine, intenzivnije u centralnim krajevima Bosne.

Krajem mjeseca aprila i početkom maja (od 27. 04. do 03. 05.) vrijednosti minimalnih temperatura zraka u Bosni očekuju se od 4 do 9, u Hercegovini od 10 do 15 °C. Maksimalne temperature u istom periodu u Bosni uglavnom između 20 i 25, u Hercegovini od 23 do 28 °C.

Toplije vrijeme prognozira se od 04. maja do kraja prognoznog perioda 12. maja. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 10 do 15, u Hercegovini od 12 do 17 °C.

Dnevne vrijednosti u Bosni prognoziraju se od 21 do 26, u Hercegovini od 23 do 28 °C prenosi “N1“.

