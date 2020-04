Otvorio radnju na tri sata kako bi zaradio za puta i ispunio obećanje sinu

Njegov status na Facebooku, u kojem obavještava da je radnja otvorena jer mu treba novac da vidi svoju porodicu, ganuo je mnoge koji su odlučili kupiti.

“Prvog maja sinu je rođendan. Od 13. marta su gore u Koraju. Odveo sam ih gore,’ namirisao’ da će se ovo dogoditi, ali ko je znao da će ovoliko trajati. Da ovoliko dugo neću moći da otvorim svoju dućan koji mi je jedini izvor prihoda. Zato sam napisao post. Jer nemam odakle. Vidite dućan, pripremio sam se za sezonu. Pun je ko šibica, ko hercegovački šipak, ali to mi sada ne pomaže”, kaže Husein Beganović kojeg smo zatekli u radnji, koju je nakratko otvorio uprkos zabrani.

Po najavljenom broju turista, ova godina trebala je biti rekordna za Mostar. Za nju su se mjesecima pripremali i mostarski obrtnici, vlasnici dućana u Starom gradu. No sada je sve propalo.

“Ja nisam za socijalnu pomoć, samo želim da prodam ono što smo ja i moja žena napravili. Ništa više. Da živimo od svog rada. Uložio sam sve što sam imao novca u materijal. Nadao sam se da će ova sezona, kao što su svi najavljivali, biti najbolja, da ćemo početi normalno živjeti, no stigla je korona”, dodaje Beganović.

Ispred radnje zatekli smo nekoliko osoba koje su došle kupiti suvenir. Azra kaže da sutra slavi rođendan. Svoj poklon odlučila je odabrati baš u ovom dućanu, nakon što je pročitala objavu na društvenim mrežama.

“Sinoć sam vidjela na Facebooku, odmah smo se dogovorili da dođemo da odaberemo jednu džezvu da mu pomognemo. S obzirom da sezone neće biti, a toliko je ljudi kojima je ovo osnovna egzistencija, nadam se da će ih grad prepoznati i pomoći im”, kaže nam Azra.

Nakon tri sata, Husein je radnju zatvorio i ukinuo post na Facebooku.

“Dovoljno sam sakupio, neću da se bogatim na ovom jadu. Idem čim neke poklone pripremim za punca i punicu i ljudi hvala svima što ste mi pomogli”, poručuje Husein.

No prije toga kako nam je kazao, moraće srediti potrebne dozvole. Do Koraja mora proći tri kantona i Republiku Srpsku, no 1. maja obećao je da će stići na rođenadan i to obećanje sada može ispuniti, prenosi “N1“.

