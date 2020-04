Zemljotres jačine 4,0 stepena prema Richteru pogodio je područje Hercegovine, podaci su Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Kako se navodi, epicentar zemljotresa je bio devet kilometara jugozapadno od Stoca na dubini od dva kilometra, prenosi “N1“.

M4.0 #earthquake (#zemljotres) strikes 36 km S of #Mostar (Bosnia & Herzegovina) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/lG0MXIjnEe

— EMSC (@LastQuake) April 24, 2020