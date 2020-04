Fahrudin Solak: “Moguće i otvaranje frizerskih i kozmetičkih salona, a pričali smo i o utakmicama”

Član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i pomoćnik ministra za javno zdravlje Goran Čerkez najavio je na današnjoj konferenciji da će od iduće sedmice početi s ublažavanjem mjera.

Kakve planove imaju članovi Kriznog štaba za naredni period, otkrio je načelnik Federalnog štaba civilne zaštite Fahrudin Solak.

U Štabu su stručnjaci od virusologa do epidemiologa, stručnjaka iz oblasti javnog zdravlja, i oni su zaduženi prošle sedmice da pripreme određene scenarije kako i u kojim se uvjetima mjere mogu olakšati. Iduće sedmice će, najvjerovatnije, biti olakšica za penzionere, odnosno za starije od 65 godina, i za mlađe od 18, odnosno za maloljetnike. Ako ostane ovakav, zadovoljavajući trend, mjere će sigurno biti olakšane – rekao je Solak.

Prošlo je 14 dana od kada su penzioneri prvi put izašli iz izolacije kako bi podigli penzije, obavili kupovinu, platili račune…

Od tog dana, broj oboljelih penzionera manji je nego dan prije nego što su podizali penzije. To su ohrabrujući podaci i možemo olakšati tu mjeru što se tiče njihove zabrane izlaska. Penzioneri su se pokazali odgovornima – rekao je Solak.

Dodao je da će Štab zasjedati ove sedmice i tada će biti donesena definitivna odluka.

Što se tiče malih obrtničkih radnji, moguće je i popuštanje mjera koje se odnose na njih. To se odnosi i na frizerske salone, kozmetičke salone i one koji imaju jednog do dva uposlenika. Ali, ostaje na snazi poštivanje protokola nošenja maski, zaštitnih rukavica i držanja socijalne distance – rekao je Solak, piše “Avaz“.

Konkreno o datumima Solak nije mogao govoriti. Istaknuo je da se svakog dana radi analiza i prate se trendovi.

Razgovarali smo o svim mjerama koje su na snazi. Govorili smo i o mjerama koje bi se mogle popustiti, ali ne možemo govoriti konkretno o datumima. Naprimjer, ako se otvore frizerski saloni, morat će se praviti pregrade između stolica, u jednoj prostoriji neće moći boraviti više od dvoje ljudi, poslije svakog šišanja sve će se, od stolice do makaza, morati dezinficirati… – pojasnio je Solak.

Posljednje mjere popustit će se u ugostiteljskim objektima, jer se tu okupljaju građani.

Spominjali smo i utakmice. Razmatramo da li da se dozvoli nastavak liga, ali pod nekim određenim uvjetima, kao što su prazne tribine, da sportisti budu u samoizolaciji… Bit će raznih uvjeta. Pokušavamo naći modus kako primjenjivati neku mjeru kako da olakšamo, ali da se ne ugrozi zdravlje – rekao je Solak.

Facebook komentari