“S ublažavanjem mjera pandemije u BiH treba još malo sačekati”

“Pred nama je još dug period upoznavanja i borbe s koronavirusom. Ma koliko mi bili kritični, za sada je koronavirus pod relativno dobrom kontrolom u BiH. No, ovako “zaleđeno” stanje ne može još dugo trajati”, kazala je u razgovoru za “Avaz” Mirsada Hukić, specijalistica mikrobiologije i članica Evropske akademije nauka.

“Budući da sam u izolaciji, nemam dobar uvid u to kako se građani pridržavaju propisanih mjera. Procjenjujem da su disciplinirani ukoliko uzmemo u obzir da se virus u BiH ne širi brzo, kao što je to slučaj u mnogim drugim evropskim zemljama”, istakla je Hukić.

Ona smatra da treba još malo sačekati prije nego što se počne s ublažavanjem mjera. Kako navodi, neophodno je prvo uraditi detaljne epidemiološke analize, uz masovnije laboratorijsko testiranje i procjenu aktivnosti virusa i imunosti populacije.

“Ja sam veliki zagovornik vakcina. One su spasile čovječanstvo od mnogih teških i neizlječivih bolesti. Treba nam vakcina i za koronavirus, ali ona mora biti efikasna i sigurna. Za to treba vrijeme i strpljenje. Mnogi rade na pronalaženju specifičnog lijeka. Kada će se to desiti, vrlo je teško prognozirati”, kazala je Hukić.

Navodi da se koronavirus neće povući, ali da ćemo se, možda, harmonizirati s njim.

“Virusi su čudesni, jednostavni, a nedokučivi, prilagodljivi i, moglo bi se reći, racionalni. Pandemije obično traju jednu do dvije godine”, pojašnjava Hukić.

Naučno tijelo za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom u toku pandemije, u čijem su sastavu najeminentniji stručnjaci mikrobiologije, virusologije, epidemiologije, infektologije i genetike, održalo je nekoliko sastanaka kako bi pomoglo u borbi protiv koronavirusa.

“Zadatak je vrlo težak i kompleksan, jer je Covid-19 nova bolest s nedovoljnim znanjem o porijeklu virusa, njegovoj transmisiji, patogenezi i spektru kliničkih manifestacija bolesti, dijagnostici, specifičnoj prevenciji i terapiji. Naučni savjet predlaže uspostavu sistemskog okvira za kontrolu Covida-19 u KS kroz 10 prijedloga i zahtjeva. Oni se odnose na epidemiološki nadzor, korištenje ekspertnog sistema za praćenje i drugo”, ističe Hukić.

