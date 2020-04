Otvoreno pismo Fadilu Novaliću: Ne igrajte se s vatrom

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH uputio je otvoreno pismo federalnom premijeru Fadilu Novaliću, koje prenosimo u cijelosti:

Svjedoci smo ovih dana kako često namjerno ili nenamjerno pravite razlike među radnicima koji u ovo teško vrijeme vrijedno, savjesno i odgovorno rade svoj posao.

Tako ćete s pravom pohvaliti medicinare, policajce, vatrogasce, inspektore i radnike iz Civilne zaštite, a nepravedno i neopravdano „preskočiti“ radnike u obrazovanju i kulturi. Iste one koje u vrijeme izolacije ulažu nadljudske napore da, često bez sata obuke i pripreme i ulažući vlastita sredstva, održe obrazovni sistem u kojem je preko 300 hiljada učenika i studenata, i kulturu „na životu“.

Ali nismo jedini! Zasluženo ćete pohvaliti rudare i radnike u elektroenergetskom sektoru, a nekorektno zaobići željezničare. Kao da ugalj ima neku magičnu moć da se sam prebaci od rudnika do termoelektrana. Istaknut ćete trgovce, a zaboraviti pekare, pohvaliti ljude iz telekomunikacijskog sektora, a zaboraviti poštare. I na kraju nismo čuli da ste spomenuli metalce, tekstilce, građevinare i ostale radnike koji nam „čuvaju“ ekonomiju ili radnike komunalne privrede koji svojim radom čine žvot u vanrednim okolnostima podnošljivim. Neka nam oproste svi oni koje nismo spomenuli, a vrijedno rade svoj posao i daju svoj puni doprinos. Svi su podjednako važni. Razlika je samo u tome što su neki ljudi u punom smislu te riječi, a neki kukavice, dezerteri i samoljubi koji su pobjegli sa „ratišta“.

I taman kad smo se navikli na ovakva Vaša postupanja stiže šok. Jednim potezom – nakaradnim prijedlogom izmjena Zakona o radu koji je izašao iz kabineta Vašeg ministra sa ili bez Vašeg znanja ujedinili ste sve radnike u F BiH. I one koje hvalite i one koje nepravedno preskačete, ali i one koji su ovih dana, ne svojom zaslugom, ostali bez posla. Ovim prijedlogom Zakona niste zaobišli nijednog radnika vjerovatno misleći da su oni koje hvalite naivni i ne znaju da će i oni sigurno jednom doći na red. Nisu premijeru! Svi smo svjesni da mjere često nadžive stanje i vrijeme u kojem su donešene.

Iz ovakvog činjenja proizilazi da Vaša Vlada ne zastupa sve građane, nego samo one „odabrane“. Ovim Zakonom naoružavate poslodavce, kako iz privatnog tako i iz javnog sektora, oružjem kojim mogu da „tuku“ radnike koliko i kad hoće.

Zato Vas ovom prilikom pozivamo da u skladu sa svojim ovlaštenjima učinite sve da se ovaj sramni Zakon povuče iz daljnje procedure, te da se uz aktivno učešće svih socijalnih partnera iznađe rješenje koje će biti prihvatljivo svim stranama.

U suprotnom, snosićete punu odgovornost za haos koji može izazvati radnički bunt i neposluh.

Ne igrajte se s vatrom, stoji u saopćenju koji je potpisao Admir Terzić, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH.

