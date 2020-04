Čerkez: “Jako je važno zadržati mjere u narednom periodu”

“Zadnjih sedam dana imamo 223 pozitivna pacijenta, testiranih je 3.238, što govori da se radi 462 testiranja u prosjeku, i također, broj testiranja u odnosu na prvi period je povećan. Imamo dana i kad dosežemo preko 700 testiranja i ono što je bitno je da prosjek oboljevanja iznosi 32 slučaja po danu. Sa tim možemo biti zadovoljni u ovom trenutku, no to ne znači da se možemo opustiti. Stabilnost postoji i rezultat je to isključivo mjera, nije rezultat nestajanja virusa i jako je važno zadržati mjere u narednom periodu”, istakao je Čerkez te je poručio kako će do popuštanja mjera doći tako što će se pratiti stanje u zemljama u okruženju i Evropi.

“Mjere popuštanja ćemo pratiti i u Evropi i susjedstvu, ali gledati kako to u našim uvjetima provesti. Mi razgovaramo o planu kada dođe tome vrijeme, ali je bitno pogledati kako će se to dešavati i u drugim zemljama, da sve ovo što smo do sada uradili ne bismo nulirali”, naglasio je.

Naveo je kako je bitno poštovati mjere iz razloga jer preko 60 posto ljudi koji su preminuli imaju iznad 65 godina i da je ta kategorija najugroženija a da je sa mjerama zaustavljena izloženost ljudi tih godina.

Govoreći o slučaju zaraze korona virusom u staračkom domu u Zeničko-dobojskom kantonu, kazao je kako je jedna osoba pozitivna, da je testirana druga iz iste sobe i da je negativna na korona virus, kao i ostale 24 osobe iz tog doma da su negativne.

Odgovarajući na pitanja novinara u vezi suspendovanja pružanja zdravstvenih usluga, pomoćnik ministra za javno zdravlje je kazao kako kapacitet nije smanjen, već proširen, a da je koncentracija usmjerena na suzbijanje širenja korona virusa.

“To ne znači da akutni pacijenti nemaju zdravstvenu zaštitu. Činjenica je da leži manji broj pacijenata u zdravstvenim ustanovama. S druge strane, ovo je pitanje koje morate postaviti ustanovama jer mi ovakvih informacija nemamo, znamo da se primaju i da su operisane osobe koje su bile pozitivne na korona virus. Činjenica je da hladne slučajeve pozivamo, jer ukoliko ugrozimo zdravstveni sistem, neće imati ko odgovoriti osobama koje treba da budu liječene radi infekcije Covid-om”, naglasio je Čerkez.

O utvrđivanju puta pacijenata je rekao kako su jasni putevi pacijenata, da je jasno gdje se trebaju javljati i dalje je procedura osobe koja je primila taj poziv da uputi osobu ako treba da ide dalje.

“Algoritam za svakog pacijenta ili put je da nazove nadležnu zdravstvenu ustanovu, da prijavi ako ima simptoma, nakon toga ljekar je dužan da kaže šta će dalje raditi, gdje će doći na testiranje ili da li će ostati kući. Znamo da svi kantoni imaju svoje krizne štabove, može postojati pritiska na telefonske brojeve, ali prema zadnjim informacijama, i to se poboljšalo”, rekao je.

O opremi za ljekare koji vrše obdukciju je rekao kako poslodavac treba da obezbijedi opremu, ali ukoliko se jave Ministarstvu za javno zdravlje, da će se potruditi da dobiju opremu, istu onu koju koristi i anesteziolog.

Čerkez je na današnjoj pres-konferenciji kazao i da je do sada 58 zdravstvenih radnika zaraženo, a da je 500 i više testiranja urađeno, te da je stanje stabilno.

Na pitanje da li je zabrana rada privatnim stomatološkim ustanovama preporuka Svjetske zdravstvene organizacije, Čerkez je rekao kako je ta mejra urađena na osnovu procjene.

“Smatrali smo da je previsok rizik da privatne zdravstvene stomatolološke ordinacije nastave da rade imajući u vidu nespremnost većine ambulanti koje nisu imale zaštitnu opremu. Ovu mjeru je donio Stožer civilne zaštite i opravdana je time da se sve hitne usluge mogu dobiti u javnim ustanovama. Nažalost, druge nismo u mogućnosti da pružamo jer procjenjujemo da je previsok rizik”. naveo je Čerkez, prenosi “N1“.

