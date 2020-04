Vjekoslav Mandić: “Penzioneri, poštujte ograničenja; Dvije trećine umrlih su u dobi preko 65 godina”

Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić je danas u Sarajevu, u obraćanju javnosti, poslao poruku svim stanovnicima Federacije Bosne i Hercegovine, a posebno penzionerima, s molbom da poštuju ograničenja kretanja koja su trenutno na snazi.

Po njegovim riječima, statistički podaci pokazuju da su dvije trećine umrlih u dobi preko 65 godina.

– Znači, to je ta skupina koja je najrizičnija. Razumite nas da mi ne želimo ograničavati vaše slobode. Znate da trenutno nemamo adekvatnog lijeka za ovu bolest, nemamo još uvijek razvijenu ni vakcinu. Jedini alat koji imamo u rukama to je da spriječimo širenje virusa, jer on samo prelaskom sa jednog čovjeka na drugog produžava svoj život – naveo je Mandić.

Dodao je da, ako se to uspije spriječiti, bit će zaustavljeno širenje bolesti, prenosi “Fena”.

